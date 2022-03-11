الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شخصين توفيا فى حادث تصادم بقنا

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بقنا دفن جثتين لشابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم، بين دراجة نارية وسيارة نقل بطريق قرية العمرة بمركز أبوتشت شمال قنا عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

البداية ببلاغ تلقاه اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق العمرة، نتج عنه وفيات.

وبالانتقال والتحري تبيَّن مصرع كل من مالك حسين سلامة، وأحمد نجيب، وتم إخطار الإسعاف لنقل الجثتين، كما تمت إزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

دراجة نارية وزير الداخلية حركة المرور مساعد وزير الداخلية صرع احمد نجيب صادم الوفاة آية دفن

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وائل لطفي

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