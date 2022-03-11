منتخب الدقهلية فى نهائى دورى مراكز الشباب للصم بالغردقة.. غدا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، غدًا السبت، بنادي سينزو بالغردقة، والذي تنفذه الوزارة، من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف".

ويلتقي منتخبا الدقهلية وكفر الشيخ في نهائي البطولة، حيث تأهل منتخب الدقهلية بعد تغلبه علي منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح، فيما تأهل منتخب كفر الشيخ للمباراة النهائية بعدما تخطي منتخب أسيوط بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي.



ويلتقي اليوم منتخبا الإسكندرية وأسيوط في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت منافسات الدور التمهيدي للبطولة في الفترة من "24 - 27" سبتمبر الماضي، على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة 16 محافظة، وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق تم إجراء قرعة دور الـ 16 للنسخة الخامسة، منها 8 فرق أصحاب دور الـ 8 في النسخة السابقة، بجانب 8 فرق صعدت من الدور التمهيدي في النسخة الحالية.

وتأهل إلى دور الـ8 منتخبا (البحيرة، الإسكندرية) عن المجموعة الأولى، وعن المجموعة الثانية تأهل منتخبا (الشرقية، أسيوط)، وعن المجموعة الثالثة منتخبا (الدقهلية، كفر الشيخ)، وعن المجموعة الرابعة منتخبا (الفيوم، المنيا).

كما انطلق أمس الخميس، مباراة بين مركز شباب سنفا ومركز شباب أتميدة من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية على ملعب مركز شباب مدينة ميت غمر.

وجاءت منافسات اليوم فى الدور الأول من دورى مراكز الشباب فى المجموعة الثالثة ، وكانت المبارة حماسية بين الفريقين و تقدم فريق سنفا بالهدف الأول عن طريق ضربة جزاء تم الهدف الثاني تم قلص الفارق فريق اتميدة بهدف في بدايه الشوط الثاني.



وقبل نهاية المباراة، أضاف فريق سنفا الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء، وانتهت المبارة بفوز فريق سنفا على فريق أتميدة بنتيجة 3-1، وقد حصد فريق سنفا أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة.