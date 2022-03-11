الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالخطوات.. طريقة التخلص من ظاهرة العنف والتنمر بين الأطفال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

داخل كل مدرسة تجد هذا الطابور الطويل من الأطفال المتشاجرين أمام غرفة المدير، أو غرفة الاستشاري النفسي، وبغض النظر عن السبب المباشر لهذه المشاجرة، أو حتى محاولة حلها، تجد الأطفال من كلا الطرفين تحاول الحديث عن وجهة نظرها بإسهاب طويل، هذا الإسهاب الذي يشير إلى حاجة الطفل إلى من يسمعه، الأمر الذي يدفعه إلى تفريغ هذه الطاقة في العنف والتنمر.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح للتقليل من ظاهرة التنمر والعنف بين الأطفال، بحسب ما ورد في موقع "annajah".

الإصغاء إلى الطفل:

الأهل في المنزل، والمعلمين في المدرسة، على جميع من لهم سلطة على الطفل ويقع في إطار مسؤوليتهم المباشرة أن يصغى إليه، ويكون هذا من خلال سؤالهم عما يدور معهم بصفة يومية والمشاكل التي يتعرضون لها، مع إظهار اهتمام كبير يلاحظه الطفل في تفاصيل الحوار بينكم وكذلك في لغة الجسد.

عدم مقاطعة الطفل:

امنح الطفل الحق الكامل في التعبير عن رأيه بحرية، والحديث عن الأشياء المؤذية لنفسية الطفل من وجهة نظره، وبعدما ينتهي الطفل من عرض المشكلة المتعلقة به وبزميله، اترك المساحة للطفل الآخر، ثم حاول من خلال خبراتك الحياتية، أو توجه له المساعدة، وتقوم بتقويم سلوكياته، إلى الطريق الصحيح.

العنف لا يفيد:

هذه خطوة مهمة وهي تعريف الطفل من خلال التجارب التي يتم ذكرها للطفل، وتفنيد الأسباب القائم عليها هذا الرفض للسلوك العنيف الذي قام به الاطفال تجاه بعضهم البعض، مع التأكيد على مخاطر وسلبيات هذا السلوك العنيف، وشرح الأضرار الناتجة عن هذا الأسلوب شرحًا وافيًا ومنطقيًا مع الحرص على استخدام لغة الجسد وأنت تتحدث مع الطفل من أجل تعزيز الفكرة لديه، فهذا يساهم في ردع الأفكار العدوانية تحاه الأطفال لآخرين.

العن العنف بين الأطفا مخاطر مقاطعة مشكلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

4 عقوبات نارية من مرتضى على لاعبى الزمالك بعد توديع أبطال إفريقيا

طارق النبراوى يتفوق على هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

بفارق 120 صوتًا.. عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل