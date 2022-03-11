الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هانى ضاحى يحصد أعلى الأصوات في انتخابات المهندسين بالإسكندرية

هانى ضاحى يحصل على
هانى ضاحى يحصل على أعلى الأصوات بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، نتيجة الفرز منذ قليل، حيث حصل المهندس هانى ضاحى على أعلى الأصوات بـ 979 صوتا، وحصل المهندس طارق النبراوى على 733 صوتا.

بينما بلغ عدد الحاضرين 1822 صوتا، وبلغت الأصوات الصحيحة 1712 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 110 صوت.

فيما أكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن إعلان الفائز سيكون من خلال اللجنة العامة بالقاهرة بعد حصر جميع الأصوات من مختلف أنحاء الجمهورية.

 

وكانت قد أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، غلق باب التصويت وبدء الفرز فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج عقب الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان الحاصل على أعلى الأصوات .

جدير بالذكر أن انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة تأتى لأختيار مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية بعد الانتهاء من انتخابات رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجالس النقابات .

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألف 544، ويفوز بمنصب النقيب العام الحاصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية .

وكانت قد انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات المرحلة الثالثة فى لجنة نادى المهندسين سابا باشا بالإسكندرية لاختيار النقيب العام بعد الانتهاء من اختيار أعضاء مجلس النقابات الفرعية ورؤساء النقابة على مستوى الجمهورية .

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثالثة والأخيرة لاستقبال مهندسى الإسكندرية لاختيار النقيب العام وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادى المهندسين  وتستمر حتى السابعة مساء اليوم ثم تبدأ عملية الفرز .

وأضاف أن المرحلة الثالثة والأخيرة تأتى لاختيار النقيب العام وتسليم كل مهندس استمارة تصويت وذلك تحت إشراف قضائى كامل فى كل لجنة فرعية .

الانتخابات إعلان الفائز اللجنة القضائية المشرفة نقابة المهندسين بالإسكندرية النقيب العام

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وائل لطفي

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