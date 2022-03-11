الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر يشارك فى تكريم الطلاب الفائزين فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا

وكيل الأزهر خلال
وكيل الأزهر خلال التكريم

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتكريم الطلاب الحاصلين على الميدالية الفضية والبرونزية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا 2021.

حضر الحفل، الدكتور رضا حجازي نائبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو حداد نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية- الأوكسا، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، وإبراهيم صديق مدير عام الرعاية الرياضية والاجتماعية بالأزهر الشريف، وأيمن محمد ناصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة بالإدارة العامة للرعاية الرياضية ومسؤول مشروعات وزارة الشباب والرياضة.

كما تم تكريم أبطال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية لكرة اليد من الناشئين والناشئات لحصولهم علي المركز الثاني بنات  والمركز الثالث بنين على مستوى العالم في البطولة التي أقيمت بدولة صربيا 2021، كما تم تكريم أعضاء البعثة المصاحبة للفريقين وأعضاء الفريقين الفني والإداري.

وتكريم الطالب محمد رجب عبدالغنى (منطقة الدقهلية الأزهرية) عضو فريق منتخب مصر لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث على مستوى العالم.
وتم تقديم درع الاتحاد لكل من:
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة. 
الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. 
اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية الأوكسا.
كابتن تامر فكري المحاضر الدولي لكرة اليد.

يذكر أن الطالب الأزهرى محمد عبدالغنى رجب كان مثالاً للطالب المتميز خُلقياً وفنياً وقد أثنى عليه رئيس البعثة ومدربيه وزملائه، حيث كان إماماً للفريق فى الصلوات ومثالاً يحتذى به وهذا ما يسمو له الأزهر الشريف وقياداته فى تربية أبنائه وحرصه عليهم فى شتى المجالات.
 

وكيل الأزهر يشارك تكريم الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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