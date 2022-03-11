8 ملايين جنيه مبيعات معرض «صنع فى دمياط» للأثاث خلال أسبوع

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن معرض الأثاث "صنع فى دمياط" فى دورته الأولى، لازال يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين، محققًا حجم مبيعات يتجاوز ٨ ملايين و ٥٢٠ ألف جنيه وذلك منذ انطلاقها فى ٣ مارس حتى أمس الخميس بقاعة مشاريع بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأشارت المحافظ إلى أن معارض "صنع فى دمياط" تأتى كإحدى ثمار التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت قيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك لتحقيق رؤية الدولة للنهوض بقطاع صناعة الأثاث وفتح أسواق جديدة لمنتجات الصناع بالمحافظة.

وأضافت محافظ دمياط أن خطة هذا العام تتضمن أربع مراحل أخرى، حيث ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، وتنطلق المرحلة الثالثة فى أول ديسمبر ٢٠٢٢، كما ستنطلق المرحلة الرابعة فى ١٠ من ذات الشهر، و فى ٢١ ديسمبر ستشهد المرحلة الأخيرة انطلاقها وذلك لمدة عشرة أيام لكل مرحلة.

قال النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن معرض الأثاث الدمياطى "صنع فى دمياط " المُقام بقاعة مشاريع بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، قد شهد إقبالاً كبيرًا من الزائرين محققًا حجم مبيعات كبيرًا.

وأكد النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن زائرى المعرض قد أشادوا بجودة المنتجات من الأثاث الدمياطى الشهير، لافتة إلى أن المعرض جاء بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بصناعة الأثاث بدمياط و فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع .

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات قد افتتحتا المرحلة الأولى من معرض "صنع فى دمياط " للأثاث الخميس الماضي بمشاركة ٦٢ عارضًا من محافظة دمياط، حيث تستمر تلك الدورة حتى ١٢ مارس الجارى.