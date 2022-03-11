ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

تعانى أوكرانيا منذ إعلان استقلالها رسميًا فى شهر أغسطس ١٩٩١ من لعنة الجغرافيا السياسية، اللعنة التى تصيب دولًا بسبب أهمية وجاذبية موقعها فى قلب التنافس بين الكبار سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى فى «مسرح استراتيجى» معين.. أضف إلى ذلك أن تاريخ العلاقات بين روسيا وأوكرانيا وتشابكها يعود إلى زمن روسيا القيصرية، كما أن التركيبة الإثنية والمذهبية لأوكرانيا ساهمت تاريخيًا فى تعزيز هذا التداخل أو التشابك بين البلدين.

ومنذ الاستقلال وأوكرانيا تعيش فى حالة تجاذب بين روسيا والغرب، فقد دخلت فى معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا فى عام ١٩٩٧، وانضمت فى عام ٢٠٠٣ إلى منطقة اقتصادية مشتركة مع كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، ولكن فى عام ٢٠٠٨ فى قمة «بوخارست» أبدت أوكرانيا رغبتها فى الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسى، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار لموسكو، رغم استمرار التعاون بينها وبين موسكو، مع تأكيد الرغبة فى التكامل مع الاتحاد الأوروبى، وتوقيع اتفاقية شراكة معه فى هذا الصدد.

واستمر التوتر فى العلاقات الأوكرانية الروسية، وساهم فيه إعلان موسكو عام ٢٠١٤ عن ضم شبه جزيرة القرم. تصاعد التوتر الروسى الأوكرانى تم احتواؤه من خلال اتفاقية «مينسك» عام ٢٠١٤ التى لم تصمد، وحصل اتفاق آخر فى مينسك عام ٢٠١٥ ثبت الاستقرار من خلال منح حكم ذاتى لجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك القريبتين من موسكو، وكان ذلك بمثابة تكريس نفوذ لموسكو فى أوكرانيا عبر هذه التسوية. وبعد انضمام ١٤ دولة كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتى، أو ضمن منطقة نفوذه، إلى منظمة حلف شمال الأطلسى منذ عام ١٩٩٧، رفعت موسكو أخيرًا العلم الأحمر لتقول، كفى، لقد طفح الكيل، أيًا كانت مبررات الأزمة التى تحولت إلى حرب مفتوحة أخيرًا.

موسكو تقول إن انضمام أوكرانيا وجورجيا أيضًا إلى الحلف الغربى، ونشر أسلحة استراتيجية على حدودها المباشرة فى هاتين الدولتين الأساسيتين، هو بمثابة خط أحمر لن تسمح بتجاوزه. وقد أعلنت موسكو عن شروطها لوقف الحرب، وهى التالية: الاعتراف القانونى بأن شبه جزيرة القرم هى جزء من روسيا، والإعلان عن حياد أوكرانيا وتوفير الضمانات اللازمة لذلك، ونزع سلاح أوكرانيا.

الاعتراف بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين، جزء من لعبة التصعيد فى الصراع الذى انفجر، وفى سياق لعبة التصعيد المتبادل والعقوبات الجارى فرضها على موسكو والتداعيات الاقتصادية الكبيرة أولًا على أوروبا، وأيضًا على الاقتصاد العالمى، وبالأخص على اقتصاد الطاقة، أدت الأزمة إلى «إنعاش» منظمة حلف شمال الأطلسى ومعها الاتحاد الأوروبى على صعيد السياسة الخارجية والأمن والدفاع، وأدى هذا الوضع إلى إنعاش لغة ومفاهيم الحرب الباردة رغم التغير الكبير فى الظروف بين الأمس واليوم.

ونحن اليوم أمام السيناريوهات التالية:

أولاً: ما يمكن تسميته بالنموذج القبرصى، وللتذكير هو ما قامت به تركيا من خلال إنشاء جمهورية قبرص التركية، تحت مظلة أنقرة التى لم يعترف بها العالم، وقد تقوم روسيا فى لحظة معينة من المسار الحربى بالانسحاب من تمددها العسكرى فى أوكرانيا ووضع مظلة أمنية فوق رأس هاتين الجمهوريتين، من خلال نشر قواتها فيهما واعتبارهما حقيقة قائمة، وفرض تقسيم واقعى فى أوكرانيا، وبالتالى الأزمة مستمرة إلى أن تنضج ظروف التسوية بشروط موسكو.

ثانيًا: قد نشهد سيناريو شبيهًا بأزمة الصواريخ الكوبية عام ١٩٦٢ بين الولايات المتحدة وروسيا، والتى قد تهدد بتلويح اللجوء إلى السلاح النووى، إذا شعرت بأن حلًا سيفرض عليها بالقوة، مما لا يسمح لها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية الحيوية فى أوكرانيا، الأمر الذى يدفع بقوة إلى التسوية كما حصل عام ١٩٦٢ بين القوتين العظميين حينذاك، نظرًا لمخاطر الدخول فى المجهول. سيناريو صعب جدًا الوصول إليه، نظرًا للتفوق العسكرى الروسى، ولكن لا بد من الإشارة إليه كون حصوله غير مستحيل.

ثالثًا: حالة التعب التى تصيب الجميع فى لحظة معينة من تطور النزاع، ومعها تبلور القناعة بضرورة البحث عن تسوية تراعى مصالح الجميع، باعتبار أن غيابها يطال مصالح الجميع أيضًا.

ولكن ذلك يستدعى الوصول إلى ما يُعرف بحالة التعب وانسداد الأفق، لتحقيق النصر المطلق، والبحث بمساعدة الوسطاء عن تسوية. ليس ذلك بالأمر السهل والسريع حصوله، ولكنه قد يتبلور مع الوقت كما علمتنا الكثير من الصراعات، والحل أو التسوية يكون بطبيعة الحال بتوفير الضمانات اللازمة بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف الأطلسى، والشىء ذاته بالنسبة لجورجيا حتى لا يتكرر السيناريو الأوكرانى، وكذلك باعتماد سياسة الحياد من طرف أوكرانيا.

وقد يكون على شكل الحياد السياسى لفنلندا خلال الحرب الباردة مع بقائها فى نظام «غربى» سياسى اقتصادى قريب للغرب، وهو ما عرف لاحقًا «بالفنلندة» للدلالة على هذا النوع من النظام الذى هو بمثابة تسوية تحظى بقبول القوى المتصارعة، ويمكن أيضًا استنباط صيغة تسوية ترضى الجميع مثل التشارك فى السيادة فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم فى إطار نوع من التحييد، والخوف من استمرار التفاوض على أرض المعركة، كما يقال، لتحسين الموقع التفاوضى لاحقًا حول طاولة المفاوضات قد يتأخر وتزداد تكلفة المفاوضات، فاستمرار الحرب قد يؤدى إلى مزيد من التعقيدات التى تضعها على سكة المجهول.

نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية.