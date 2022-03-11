«الدوم» يقترب من مرحلة الحسم.. وحلقة خاصة للفائزين بـ«المفتاح الذهبى»

قاربت مرحلة «المفتاح الذهبى» من برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» على الانتهاء تمامًا، تمهيدًا لبدء المرحلة النهائية، وذلك فى فئات التنافس الثلاث: «التمثيل» و«الغناء» و«التقديم التليفزيونى».

وخلال الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» بالبرنامج الذى يعرض على قناة «أون»،، مساء الخميس، برزت مجموعة مميزة من المواهب، ما دفع لجنة التحكيم لإعطاء «فرصة ثانية» لعدد أكبر من المواهب المطلوبة، من أجل دخولهم مرحلة التصويت.

وتعرض حلقة خاصة من البرنامج، فى الحادية عشرة مساء الغد، لإعلان نتائج «المفتاح الذهبى» لهذه المرحلة، من أجل تأهل المتسابقين للمرحلة التالية والنهائية عبر التصويت، بواقع متسابقين فى فئة التمثيل، ومتسابقين فى الغناء، ومتسابق فى التقديم التليفزيونى.

وكعادة البرنامج، بدأت الحلقة بأغنية جماعية من أجل الدخول فى الأجواء، وقدمت ٣ مشتركات فى فئة الغناء أغنية: «أما براوة» للمطربة الكبيرة نجاة، قبل أن تبدأ المنافسة فى الفئات الثلاث.

وبدأت مسابقة التمثيل بتقديم ناردين فايز وماريا أسامة مشهدًا من مسرحية «الغرفة ١٠٤»، تظهر فيه مريضة بالسرطان وأخرى تحاول دعمها، وسط أداء مميز للغاية من المتسابقتين. وقدم أحمد حسام وهايدى كابو مشهدًا كوميديًا من مسرحية «عروسة تجنن» للكاتب أحمد عفيفى، وقدم محمد بكرى وشيرى أشرف مشهدًا من فيلم: «الطوق والإسورة».

وفى مسابقة الغناء أيضًا برزت مجموعة كبيرة من المواهب التى أثارت إعجاب أعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى وجود عدد من الأسر فى مسرح «الدوم»، الذين تأثروا بأداء أبنائهم، حتى إن والدة وشقيقة المتسابقة أميرة ضاحى بكيتا، بعد تألق ابنتهما من خلال أغنية: «مين السبب فى الحب» لسعاد محمد. وشارك المتسابق زياد أحمد بأغنية «عنابى» لكارم محمود، وقدمت سارة السيد أغنية: «أنا قلبى ليك ميال» لفايزة أحمد، ونافس زياد محمد بأغنية: «ألف ما شاء الله عليك» للنجم رامى صبرى. وقدمت المتسابقة غدير سامى مجموعة مميزة من الأخبار، وتعاملت بشكل لافت للنظر مع عدد من المواقف المفاجئة، فى بداية مسابقة التقديم التليفزيونى.

وبدأ المتسابق مينا ويليام فقرته بتقديم خبر عن ريادة الأعمال بشكل مميز، كما علق على مجموعة من الصور، وكذلك على خبر عاجل عن اصطدام «كويكب» فى الفضاء، ثم أنهاه نهاية كوميدية. وفى نهاية الحلقة، وافقت لجنة التحكيم على تأهل كل من: ماريا أسامة ومحمد بكرى، وحصل على «المفتاح الذهبى» الذى يمنح فرصة ثانية بالتصويت كل من: ناردين فايز وهايدى كابو وشيرى أشرف. وفى فئة الغناء تأهل زياد أحمد وأميرة ضاحى، وحصلت على «المفتاح الذهبى» نهى رجب. وتأهلت فى فئة التقديم التليفزيونى المتسابقة غدير سامى، دون منح «المفتاح الذهبى» لأى متسابق.