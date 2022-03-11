الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تعطل الإمدادات

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ليُقلص المعدن الأسود بعضا من خسائره التي سجلها خلال الأسبوع الحالي، وسط تقييم المتداولين للجهود المحتملة لاستبدال الخام الروسي في الأسواق العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل بمقدار ٢.٠٩ دولار، بنسبة ٢٪، لتتداول عند مستوى ١٠٨.١١ دولار، مُتجهةً بذلك نحو تكبد خسارة أسبوعية تتجاوز ٦٪.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو بمقدار ٢.٠٩ دولار، بنسبة ١.٩٪، لتتداول عند مستوى ١١١.٤٢ دولار للبرميل، مُتجهةً بذلك نحو تكبد خسارة أسبوعية تتجاوز ٥٪، بعد أن سجلت ١٣٩.١٣ دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي.
كانت العقود الآجلة لكلٍ من خامي برنت وغرب تكساس "الأمريكي" قد سجلت أعلى مستوياتهما منذ ٢٠٠٨ في ختام تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، الماضي، لكنها تراجعت قليلًا هذا الأسبوع بدعم الآمال بأن تعمل بعض الدول المنتجة على زيادة المعروض.
جدير بالذكر أن سوق النفط العالمية شهدت تقلبات، خلال هذا الأسبوع، بعد إعلان الولايات المتحدة حظرها واردات الخام الروسي، مما زاد من شبح العقوبات الغربية الأوسع نطاقًا ضد قطاع الطاقة الروسي، التي من شأنها أن تتسبب في حدوث فجوة هائلة في ميزان العرض والطلب العالمي.
ويجعل الحظر أحادي الجانب على الواردات الروسية من قبل واشنطن، البراميل الروسية التي كان من الممكن أن تشتريها الولايات المتحدة بشكل طبيعي مُتاحة لمشترٍ آخر في السوق العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يترك ميزان العرض والطلب العالمي دون تغيير إلى حد كبير.
وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كومرتس بنك، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، والتي تعهد فيها بأن تواصل بلاده الوفاء بالتزاماتها التصديرية قد ساعدت في تهدئة سوق النفط العالمية ومخاوف المتداولين من أن تتحرك موسكو نحو إغلاق الصادرات تمامًا انتقامًا من العقوبات المالية المفروضة عليها من الغرب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

بفارق 120 صوتًا.. عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

موعد ليلة النصف من شعبان 2022 وفضل الصيام

عقب فوزه.. عبدالسند يمامة: نبدأ صفحة جديدة فى حزب الوفد بلا إقصاء

لدعم للفئات المستحقة.. «القوافل الغذائية» تحمي المواطنين من احتكار السلع وجشع التجار

الرئاسة الروسية لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية