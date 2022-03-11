الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس.. غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق غدا فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، بالحرم الجامعى الرئيسى أمام قصر الزعفران، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

وأشارت «سمير»، إلى أن المشاركة هذا العام تزيد عن 25 دولة عربية وأفريقية وأسيوية (مصر، الصين، بنجلاديش، الهند، الأردن، كوريا الجنوبية ،الكويت، ماليزيا، السعودية، بريطانيا، جنوب السودان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن).

وأضافت الدكتور شيرويت الأحمدي، أن فعاليات الافتتاح ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت القادم، تقدم خلاله كل دوله ثقافاتها المتميزة من مأكولات ولوحات فنيه تعبر عن تراث وتاريخ وثقافة شعبها، بالإضافة إلي عروض مسرحية وفنية متنوعة من العديد من الدول: (مصر، سوريا، جنوب السودان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، تشاد، روسيا، جيبوتى، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية، وتستمر الفعاليات حتي الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 12 مارس2022.

عين شمس مسابقات علاقات معهد ورشه عمل وافدين جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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