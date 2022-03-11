الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الروسية لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

أفاد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أنه يتعين قبل ذلك التأكد من أن رئيسي الدولتين سيجتمعان من أجل تحقيق نتائج وليس من أجل الحديث فقط.
وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "لا أحد يستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وهذا ممكن فعلًا، ولكن يجب على كل من الوفود والوزراء القيام بدورهم حتى يجتمع الرئيسان من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث فقط".
وأضاف: "أن مواقف الجانب الروسي معروفة، وقد صيغت بوضوح وأبلغنا المفاوضين الأوكرانيين بها، ونحن ننتظر الإجابات من الجانب الأوكراني".

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الرئاسة الروسية لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

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