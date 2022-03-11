الرئاسة الروسية لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكى

أفاد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أنه يتعين قبل ذلك التأكد من أن رئيسي الدولتين سيجتمعان من أجل تحقيق نتائج وليس من أجل الحديث فقط.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "لا أحد يستبعد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وهذا ممكن فعلًا، ولكن يجب على كل من الوفود والوزراء القيام بدورهم حتى يجتمع الرئيسان من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث فقط".

وأضاف: "أن مواقف الجانب الروسي معروفة، وقد صيغت بوضوح وأبلغنا المفاوضين الأوكرانيين بها، ونحن ننتظر الإجابات من الجانب الأوكراني".