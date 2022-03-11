الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تدين الهجوم الإرهابى على مصفاة تكرير بترول بالسعودية: اعتداء جبان

رياض المالكي
رياض المالكي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - الهجوم اعتداء جبانًا لا يستهدف السعودية وحدها، وإنما يهدف لضرب الأمن والاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة والعالم.
وأكدت أن فلسطين تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، مشددة على قدرة المملكة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

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