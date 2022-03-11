الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الهند: إجلاء الطلاب من سومى الأوكرانية

وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار

أفاد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، بأنه تم إجلاء الطلاب الهنود الذين كانوا في مدينة سومي في أوكرانيا وعادوا إلى ديارهم اليوم الجمعة.


وقال جيشانكار- في تغريدة على تويتر- "إن الطلاب الذين كانوا في مدينة سومي عادوا اليوم إلى الهند. وكان إجلاؤهم صعبًا بشكل خاص. نحن ممتنون لجميع الذين سهلوا أهداف مهمتنا. وامتناننا الخاص للسلطات في أوكرانيا وروسيا وكذلك للصليب الأحمر للمساعدة في الإجلاء".
وكانت نيودلهي قد أعربت في السابق عن قلقها بشكل خاص بشأن وضع الطلاب الهنود في سومي.
ويوجد في أوكرانيا حوالي 20 ألف هندي معظمهم من الطلاب، وبدأت الهند في نقلهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا في 26 فبراير، وتم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص.

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وائل لطفي

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