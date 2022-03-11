الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يتعهد بزيادة مساهمته لدعم أوكرانيا عسكريًا بـ500 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على زيادة مساهمتها لدعم أوكرانيا عسكريًا بمبلغ 500 مليون يورو إضافية، على أن يُضاعف مرفق السلام الأوروبي دعمه بمبلغ مماثل قدره 500 مليون يورو أخرى لدعم المساعدات الإنسانية.


وأضاف بوريل- في تصريحات صحفية أدلى بها، على هامش اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي انعقد في مدينة فرساي الفرنسية، أن الجميع في أوروبا يدرك تمامًا أنه يتعين زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغط على روسيا.


وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو، أكد بوريل، حسبما جاء على الموقع الرسمي لدائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أن يتم التباحث حاليًا بين البلدان الأعضاء في هذا الشأن.


وشدد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، على أن المجلس الأوروبي يجب أن يوافق على زيادة الدعم لأوكرانيا حتى يتسنى للأخيرة الحصول على الأموال، مشيرًا إلى أن بروكسل تدرس فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، أو النخبة في موسكو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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