الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يونيسف» تحذر من انزلاق اليمن إلى المجاعة تأثرًا بانهيار الاقتصاد

يونيسيف
يونيسيف

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الجمعة، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، تأثرًا بالانهيار الاقتصادي في البلاد التي تشهد حربًا للعام الثامن على التوالي.


وقالت المنظمة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة اليمن الفضائية إن الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعًا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام، مضيفة أنه لا يمكن التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن، وبدون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوى الملايين في المجاعة.
 

وأدى انهيار العملة الوطنية التاريخي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وصلت إلى 100 في المائة خلال العام الماضي، ما تسبب باتساع رقعة الجوع.
وتشكو المنظمات الأممية من نقص في التمويل لعملياتها الإنسانية في البلاد التي بحاجة إلى 3.9 مليار دولار خلال العام الجاري، وفق تقديرات الأمم المتحدة التي تسعى لعقد مؤتمر افتراضي للمانحين منتصف الشهر الجاري لسد فجوة التمويل الكبيرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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