مسلسلات رمضان 2022.. مفاجأة عيد ميلاد يسرا في لوكيشن «أحلام سعيدة»

تواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهد مسلسل «أحلام سعيدة» بشكل شبه يومي، استعدادًا لعرض للعمل داخل الموسم الرمضاني المقبل.

وحرص فريق عمل المسلسل على الاحتفال بعيد ميلاد يسرا بشكل مفاجئ داخل كواليس "أحلام سعيدة"، وسط أجواء احتفالية مليئة بالبهجة اثناء تصوير أحد مشاهد العمل.

في السياق ذاته، تستعد يسرا للسفر إلى محافظة أسوان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ويكثف مخرج العمل عمرو عرفة حاليا تصوير المشاهد الداخلية لإنهاء أكبر قدر من التصوير قبل حلول شهر رمضان، والعمل من إنتاج جمال العدل، وتأليف هالة خليل، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام2014.

وتظهر يسرا ضمن أحداث العمل ضمن أحداث العمل فى مدرسة أنترناشيونال خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة"، وتظهر فى دور مدرسة وتعانى من بعض الأزمات فى حياتها، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، التى تدور أحداثه حول 3 صديقات ويتعرضن لمواقف طوال حلقات المسلسل، وكل واحدة لها شخصية مختلفة عن الأخرى.

وأعلنت قناة اون عن عرض العمل عبر شاشتها بشكل حصرى خلال شهر رمضان المقبل وذلك بجانب منصة watch it الرقمية، حيث طرحت القناة البوستر الدعائى للعمل والذى تتصدره بطلة العمل يسرا ومعها غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف.

يشارك في بطولته بجانب يسرا كل من غادة عادل، ومي كساب، ونبيل نور الدين ونور محمود وشيماء سيف وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.