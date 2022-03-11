سقوط «العصابة النسائية» لسرقة المتعلقات بأسلوب المغافلة بالعجوزة

نجح ضباط مباحث الجيزة، من ضبط أفراد من العصابة النسائية المتخصصين في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، حال تواجدهم بشارع شهاب بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت البداية بتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للسرقة على يد سيدة حال تواجده بشارع شهاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما “سيدتان”.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، حيث تقوم إحدى المتهمتين بافتعال وقوعها فيحاول الضحايا مساعدتها، فتأتي الأخرى ويقوما بسرقة ضحاياهم بالمغافلة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.