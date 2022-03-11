الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى

حادث
حادث

نقلت سيارات الإسعاف جثتين شقيقين لمشرحة مستشفى الجيزة، ونقل آخر مصاب للطوارئ لتلقي العلاج اللازم، عقب حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا مفاده وجود حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة ملاكي يستقلها شقيقان ونجل أحدهما بسيارة نقل محملة بحاوية فراولة، اصطدمت بالحواجز الخرسانية بالطريق، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بعرض الطريق.

 وأسفر الحادث عن مصرع الشقيقين، وإصابة نجل أحدهما 23 عاما، كانوا يستقلون جميعا السيارة الملاكي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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