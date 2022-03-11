مع التغيرات الموسمية.. أشياء يجب إبقاؤها فى متناول يدك للحماية من الأمراض

يعاني الكثيرون خلال هذه الأيام بعض التقلبات الجوية بسبب التغيرات الموسمية، الأمر الذي يساهم في الكثير من المشكلات سواء في الحلق أو بالجسم ككل.

يتطلب التغيير في الموسم العديد من التغييرات في عاداتنا وروتينها، حيث يجب أن تستعد للتعامل مع السلبيات، والتي تتمثل في الأنفلونزا والسعال والبرد والتهاب الحلق، إليك بعض الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد للتعامل مع التغيرات الموسمية، وفقًا لما ذكره "only my health" الطبي.

مسكنات الآلام:

تعتبر مسكنات الألم مهمة جدًا ويجب أن تكون جزءًا من مجموعتك الطبية، حيث إنها تساعد بالتأكيد على التخلص من آلام الجسم وتجعلك تشعر بتحسن عند الشعور بنزلات البرد، ومع ذلك تجنب إعطاء المسكنات للأطفال أو تناولها إذا كنت تعاني من بعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى أو قرحة المعدة، لذا يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول المسكنات.

بخاخات وبلسم الأنف:

يمكن أن تساعد بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان بشكل كبير حيث تواجه انسدادًا في الأنف بسبب البرد، كما يمكنك أيضًا الاحتفاظ ببلسم مزيل للاحتقان فهو فعال في المساعدة بفتح المسالك الهوائية.

أقراص استحلاب التهاب الحلق:

أقراص استحلاب التهاب الحلق هي دواء بدون وصفة طبية يوفر راحة سريعة من التهاب الحلق، فهو يعد من الأعراض الشائعة في حالة إصابة الشخص بعدوى الأنفلونزا.

معقم اليدين:

أفضل طريقة للحفاظ على نظافة يديك هي غسلهما بالماء والصابون على فترات منتظمة، لكن الاحتفاظ بمعقم اليدين مفيد في حالة عدم توفر الماء والصابون، علاوة على ذلك قم دائمًا بتطهير يديك عند العطس أو السعال.

ميزان الحرارة:

يعد مقياس الحرارة ضروريًا عندما يكون لديك درجة حرارة حيث سيساعدك على التحقق من تتبع درجة حرارتك على فترات منتظمة.

المرطب:

يمكن أن يساعد المرطب في الحفاظ على رطوبة الهواء عن طريق نفخ قطرات صغيرة من الماء في الهواء، فإذا كنت تعاني من سعال جاف فالمرطب يساعد مجرى الهواء أن يكون رطبًا.