حبس المتهم بحيازة 100 طربة حشيش فى العامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش متخذ من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت ضبط تلك العناصر.

أسفرت جهودها عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حال استقلال سيارة بدائرة قسم شرطة الثاني العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.