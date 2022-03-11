الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بحيازة 100 طربة حشيش فى العامرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش متخذ من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت ضبط تلك العناصر.

أسفرت جهودها عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حال استقلال سيارة بدائرة قسم شرطة الثاني العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

بفارق 120 صوتًا.. عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

4 جمال و5 ملايين جنيه «دية» إنهاء خلاف بين عائلتين فى القليوبية

موعد ليلة النصف من شعبان 2022 وفضل الصيام

وكيل «صحة الدقهلية» يجرى زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات

«المرأة بين الحقوق والواجبات».. ندوة بكلية الطفولة جامعة عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية