التشيك: عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين يصل لـ400 ألفا

قال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية التشيك يصل قريبًا إلى 400 ألف شخص، مشيرًا إلى أن البلديات المحلية بدأت في تجهيز أماكن إقامة طارئة لاستقبال اللاجئين.

وأوضح راكوشان - في تصريحات للصحفيين أوردها راديو (براغ الدولي) اليوم الجمعة - أن السرعة التي يزداد بها عدد اللاجئين غير مسبوقة.

وأشار الراديو، إلى أن التقارير تفيد بأن بعض المحليات تستخدم بالفعل صالات الألعاب الرياضية والأماكن الأخرى ذات المساحة الكبيرة للتسكين المؤقت.

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا ووصلوا إلى التشيك تجاوز مائتي ألف شخص.