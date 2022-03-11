الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن خسائر كبيرة للجيش الروسى منذ بداية الحرب

الحرب بين أوكرانيا
الحرب بين أوكرانيا وروسيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، عن مقتل 12 ألف جندي روسي وتدمير 353 دبابة و57 طائرة و83 مروحية حتى اليوم الجمعة.
وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم- أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية لروسيا بين 24 فبراير وحتى 11 مارس، بلغ أكثر من 12 ألف شخص و353 دبابة و1165 مركبات قتالية مدرعة و125 من الأنظمة المدفعية و58 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و31 من أنظمة الدفاع الجوي و57 طائرة و83 مروحية و558 مركبة و3 سفن وقوارب و60 خزان وقود و7 طائرات بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي".


وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرًا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

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