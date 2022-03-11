الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول أعداد الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد إلى 405

الناخبون بنقابة
الناخبون بنقابة المهندسين ببورسعيد

أجرت نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، انتخابات الإعادة على منصب نقيب مهندسين مصر، بين المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي، بمقر نقابة المهندسين الفرعية بشارع عرابي، ويبلغ عدد إجمالي المهندسين ممن لهم حق الانتخاب بالمحافظة 11 ألف وخمسمائة تقريبا.

وصرح المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعيه ببورسعيد أنه تتم الانتخابات بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية، وتكثيف كل الجهود داخل النقابة لاستكمال العملية الانتخابية بانتظام وبحيادية تامة.

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 الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد

وأكمل "حرز" أنه وصل أعداد الناخبين إلى 405 ناخبين وناخبات من مهندسين المحافظة، حيث تزايد أعداد الوافدين إلى النقابة تدريجيا عقب أداء صلاة الجمعة، ومن المنتظر أن تتزايد الأعداد فى الساعات الأخيرة قبل غلق أبواب الإنتخاب.

وقال وائل حرز: "سيتم غلق أبواب الانتخاب فى تمام الساعة السابعة مساء، وسيتم فرز الأصوات من قبل اللجنة القضائية مباشرة، ومن المحتمل إعلان النتيجة الخاصة بمحافظة بورسعيد قبل التاسعة مساء اليوم".

وأردف: "تجرى الآن انتخابات الإعادة على منصب نقيب مهندسين مصر، بين المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي، إجمالي عدد المهندسين بمحافظة بورسعيد 11 ألف وخمسمائة تقريبا، ولم يتعد عدد الناخبين 80 ناخبا إلى الآن.

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 الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد


وأعلن محمود المصرى، رئيس اللجنة الإعلامية: "نظرا لأن التوافد بانتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين يوم الجمعة الماضية 4\3 كان ضعيف جداً، قامت اللجنة الإعلامية بعمل فيديو لرصد كل إنجازات النقابة منذ 2018 إلى 2022، لمناشدة جميع مهندسين بورسعيد للنزول والمشاركة بانتخابات الإعادة اليوم.

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 الناخبون بنقابة المهندسين ببورسعيد

الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد
الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد
الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد
الناخبين بنقابة المهندسين ببورسعيد
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