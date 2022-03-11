غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

.. حيرت الرأي العام في المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفي دول حلف الناتو، وكانت "حيرة الحرب" وما يمكن أن تؤدي إليه؟

وزير خارجية المملكة المتحدة " ليز تروس" تضع العالم، عبر منصات[المجلس الأطلسي Atlantic Council ]، في مقارنات مذهلة، قد تأخذنا إلى حرب عالمية ثالثة فعلا!

اخترقت التحليلات، جازفت بالمزيد من الاثارة؛ ذلك اننا في دول المنطقة، والشرق الأوسط، والخليج العربي، وشمال إفريقيا، نأخذ ادوارنا، نراقب، نشكو، نحاول فهم كيف دخلنا الحرب؟..، فعلا:هل يمكن أن نفهم كيف هي الحرب القادمة على العالم؟.

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قالت إلى نخب السياسة والاقتصاد والأمن والإعلام في المجلس الأطلسي، ان غزو بوتين لأوكرانيا هو "نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر"، وهنا مكمن شدة التنبية او الإشارة.

قد يقول البعض من ساسة العالم، أو من كبار الشخصيات الأممية، مجلس الأمن، الجامعة العربية، مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الآلاف من المنظمات العسكرية والاقتصادية، ان وزيرة خارجية المملكة المتحدة تبالغ، أو تثير القضايا الأمنية، أو ما تحت الطاولة، هي تقول أمام منصة دولية، عسكرية وأمنية، : غزو بوتين لأوكرانيا هو "نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر"، وقد كان هذا المقياس، دمارا آخر على العالم، و مارا شاملا على منطقتنا، فقد وضعت الولايات المتحدة حلفها الداعم والأمم المتحدة ومجلس الأمن وغزت العراق، وقبل ذلك وبعده غزت أفغانستان.. وكانت روسيا تراقب.

.. أيضا، لفتت الوزيرة البريطانية، إلى أن رؤية الخارجية البريطانية، ذاتها التي، قد تقود اي حرب مقبلة:

سيكون المفهوم الاستراتيجي للناتو واستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة حيويين في تحديد الطريق إلى الأمام. نحن بحاجة إلى التأكد من أن هيكلنا الأمني ​​العالمي مناسب للعصر الجديد ويجب أن نقود إجماعًا عالميًا جديدًا حيث تكون القواعد أضعف: في التكنولوجيا والفضاء والفضاء الإلكتروني. وعلينا أن نعزز ونعولم نظامنا للحد من التسلح. لا نعرف أين قد تنشأ التهديدات التالية ونعلم أن الصراع في أي مكان يهدد الأمن في كل مكان. الأمن الأوروبي الأطلسي وأمن المحيطين الهندي والهادئ كل لا يتجزأ. تحتل الصين مكانة بارزة في هذا النقاش. تعمل بكين على زيادة توكيدها وتوسيع قواتها المسلحة بسرعة فائقة.



*"الدستور"، حصلت على رؤية ومحاضرة الخارجية البريطانية حول الرد البريطاني والغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا.

انضمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يوم الخميس إلى المجلس الأطلسي في محاضرة كريستوفر جي ماكينز لعام 2022 لمعالجة التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا ورد الغرب على عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحاورها بعد المحاضرة "فريدريك كيمبي" ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس أتلانتيك كاونسل.

تروس بدأت رؤيتها بالتأكيد:يعد غزو أوكرانيا نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر ، وكيف نرد اليوم سيحدد نمط هذه الحقبة الجديدة. إذا تركنا سياسة بوتين التوسعية تمر دون منازع ، فسوف ترسل رسالة خطيرة للمعتدين المحتملين والمستبدين في جميع أنحاء العالم ، ولا يمكننا ببساطة السماح بحدوث ذلك. علينا أن نبدأ بمبدأ أن الشيء الوحيد الذي يفهمه المعتدون هو القوة. يجب أن نعمل معًا لضمان خسارة بوتين في أوكرانيا.

وبطريقة موسعة اوضحت: . شن بوتين هجومًا مباشرًا ليس فقط على الشعب الأوكراني ولكن أيضًا على أساس مجتمعاتنا والقواعد التي نتعايش بموجبها - السيادة والديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة. لقد زعزع بنية الأمن العالمي.

.. *يفهم الجمهور خطورة هذه اللحظة. إنهم يرون المعاناة الرهيبة التي سببها هذا الغزو الهمجي وغير القانوني ضد الديمقراطية الأوروبية ويدركون أن العالم قد تغير.

.. وايضا، علينا أن نفهم ونحلل الاتي، بعد قرقعة الحرب الروسية الأوكرانية، فقد بات ضجيجها يسمع في آفاق العالم

ماذا بعد، كما تضع الوزيرة البريطانية، تركت عباراتها بذكاء صادمة..كأنها تطرق جدار الخزان، ترفع درجات التأهب.. اوه، الحرب الثالثة فعلا:يعد غزو أوكرانيا نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر ، وكيف نرد اليوم سيحدد نمط هذه الحقبة الجديدة.

تروس تبدأ من غلاء النفط.

في أواخر التسعينيات ، عملت في شركة شل. وكان أحد أدواري الأولى [في] مشروع تجديد السفن في نورفولك ، فيرجينيا ، جنوب هنا مباشرة ، وكنت أشرف على سفينتين للغاز الطبيعي المسال كانتا قد توقفتا بسبب نقص الطلب. في ذلك الوقت في صناعة النفط ، كنا نمذجة أسعار النفط عند عشرة دولارات للبرميل. اليوم يتجه نحو مائتي دولار للبرميل. يبدو وكأنه عالم مختلف.

كنا نظن أن أزمات الطاقة والتوسع والصراع الجيوسياسي كانت وراءنا.

ثمن الرضا عن الذات

كنا نظن أن السلام والاستقرار أمران لا مفر منه ، وليس شيئًا كان علينا العمل [عليه] والاستثمار فيه. الآن تحطمت تلك الأوهام ونحن ندفع ثمن تلك السنوات من الرضا عن الذات.

لقد بنت روسيا قدراتها على مرأى من الجميع ، منتهكةً التزاماتها وتتصرف بحصانة في جورجيا وشبه جزيرة القرم وخارجها. كنا نعرف ما كان يفعله بوتين. كانت لدينا المعلومات الاستخباراتية ، وأعلن بوتين عن خططه بشأن أوكرانيا علنًا. لقد وضع نواياه باللونين الأبيض والأسود ، ونشرها على موقع الكرملين على الإنترنت.

لكن كان من الصعب على أي منا أن يصدق. حسنًا ، نحن نصدق ذلك الآن. لقد استيقظ العالم وانتهى عصر التراخي. يجب أن نرتقي إلى هذه اللحظة. يجب أن نتعهد بأننا لن نسمح أبدا لمثل هذا العدوان أن يمر دون رادع. هذا يعني التصرف الآن. هذا يعني أن نكون قاسيين لأننا نعلم أن التكاليف سترتفع إذا لم نفعل ذلك.

بوتين يحارب أساس تعايش الامم

. شن بوتين هجومًا مباشرًا ليس فقط على الشعب الأوكراني ولكن أيضًا على أساس مجتمعاتنا والقواعد التي نتعايش بموجبها - السيادة والديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة. لقد زعزع بنية الأمن العالمي.



.. وتؤشر الى:اعتقد بوتين أن دباباته ستتوغل في كييف متى شاء. وبدلاً من ذلك ، واجه مقاومة شرسة ومنظمة ومستمرة. في مطار هوستوميل ، وخاركيف ، وماريوبول ، وما بعدها ، تمت كتابة فصول جديدة في تاريخ الشجاعة. إنني أشيد بشجاعة الشعب الأوكراني والقيادة الرائعة للرئيس زيلينسكي.

كما توقع بوتين أن يكون العالم بطيئًا ومنقسما. بدلاً من ذلك ، قوبل بعودة الوحدة السياسية والقوة. في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، صوتت مائة وأربعون دولة لإدانة الأعمال الروسية. كان أنصار بوتين الوحيدين هم سوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية.

لم نعتقد أبدًا أن أمة روسيا العظيمة ستختزل إلى هذا الحد. وبصرف النظر عن إريتريا ، فإن حلفاءها الوحيدين الآن دولة تابعة ودولة مارقة ومجرم حرب. بوتين منبوذ ومعزول. لقد جعل بلاده منبوذة عالميا.

التحرك في انسجام تام.. ممكن؛؟

الحقيقة هي أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا تحركت في انسجام تام [و] أعطت هذا العمل نطاقًا لا يُصدق. لقد كان ، حقًا ، عالميًا. حتى سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي. فرضت سنغافورة عقوبات ثنائية لأول مرة منذ السبعينيات ، وفي المملكة المتحدة ، فرضنا أقسى حزمة من العقوبات في تاريخنا ، حيث أصابت أكثر من مائتي فرد وكيان وشركات تابعة ، بما في ذلك بوتين نفسه.

لقد وصلنا إلى ما قيمته 300 مليار جنيه استرليني من أصول البنوك الروسية ، أكثر من أي دولة أخرى ، وهذا الأسبوع ، قمنا بتغيير القانون في المملكة المتحدة للسماح لنا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأوليغارشية وغيرهم من حول بوتين. اليوم ، قمنا بفرض عقوبات على رومان أبراموفيتش وغيره من كبار الأوليغارشية ، مما يدل على أننا سوف نتصرف دون خوف أو محاباة.

لقد كان هذا الجهد هائلاً ، وقد تم توحيده ، وقمنا بعمل كبير. ولكن دعوني أكون واضحا. ما زلنا لا نفعل ما يكفي. يجب أن نضاعف قوتنا وعلينا تكثيف الضغط العالمي على بوتين. يتعين علينا المضي قدمًا في العقوبات لتشديد الرذيلة ، بما في ذلك حظر SWIFT الكامل ، وتجميد جميع أصول البنوك الروسية ، وتشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى هذا الجهد. نريد وضعًا لا يمكنهم فيه الوصول إلى أموالهم ، ولا يمكنهم سداد مدفوعاتهم ، ولا تتدفق تجارتهم ، ولا يمكن لسفنهم أن ترسو ، ولا تستطيع طائراتهم الهبوط. وعلينا أن نعمل معًا لضمان تحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية ، ويحاسب بوتين على أفعاله المروعة. وعلينا أن نفعل المزيد لإيصال أسلحة دفاعية والاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة. سنفعل كل هذا وسنشكل هذه الحقبة العالمية الجديدة للأمن العالمي.

الأشياء بشكل مختلف.. مع الحرب

إذا أردنا إقناع بوتين وبوتين في المستقبل بأننا جادون ، فعلينا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف.

إذا أردنا إقناع بوتين وبوتين في المستقبل بأننا جادون ، فعلينا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف.

.. وضعت الوزي ليز تروس، رؤية بريطانيا، في مسار الحرب، حددت النقاط التالية:

بادئ ذي بدء (اولا) :

، يجب أن ننهي الاعتماد الاستراتيجي الذي يعرض اقتصاداتنا وأمننا لخطر ورحمة الجهات الخبيثة. لا تزال أوروبا تعتمد بشدة على الطاقة الروسية. يوفر هذا مصدرًا حيويًا للدخل لبوتين ، ويجب أن ينتهي.

لقد أعلنا مع الولايات المتحدة أننا سنوقف واردات النفط الروسية تدريجياً وأرحب بخطة الاتحاد الأوروبي لخفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام. نحن نعمل مع شركائنا في مجموعة السبعة (G7) لخفض هذا الاعتماد بشكل نهائي ، ووضع سقف لنسبة واردات الطاقة الروسية ، و [الالتزام] بخفضها بمرور الوقت. ونحن بحاجة إلى النظر في كيفية مساعدة تلك البلدان التي تعتمد بشكل خاص على الطاقة الروسية وكيف يمكننا زيادة الإمدادات في أماكن أخرى. سيتطلب ذلك التزامًا مشتركًا بمرور الوقت وسيتطلب طاقة أكبر ، الاستثمار في البنية التحتية الجديدة ، وأن يكون المنتجون على استعداد لتصدير المزيد. أحيي التزام الرئيس بايدن بالإفراج عن ثلاثين مليون برميل من الاحتياطي الأمريكي ، لكن يجب علينا أيضًا النظر في مجالات أخرى من التبعية. سواء كانت معادن أو معادن أرضية نادرة ، يجب أن نعمل على منع المشاكل المستقبلية قبل ظهورها.

.. (ثانيًا) :

، نحن بحاجة إلى تعزيز ردعنا. في المملكة المتحدة ، قمنا بزيادة إنفاقنا الدفاعي بشكل كبير العام الماضي ، استعدادًا لهذا العصر الأكثر تنافسية ، مع الاعتراف بروسيا باعتبارها التهديد الأكثر حدة. نحن أكبر مساهم في الناتو في أوروبا ونضاعف عدد القوات البريطانية في إستونيا وبولندا. تواصل الولايات المتحدة ريادتها للإنفاق في حلف شمال الأطلسي ويقوم الآخرون بالتصعيد. نحن نرى وحدة حقيقية للهدف. أحيي قرار ألمانيا التاريخي بزيادة إنفاقها العسكري ، لكن الحقيقة هي أننا جميعًا بحاجة إلى المضي قدمًا. لا تزال العديد من البلدان لا تحقق هدفها المتمثل في إنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع…

ولنكن واضحين: هذا هو الحد الأدنى. في الحرب الباردة ، كنا ننفق أكثر بكثير ، ما يزيد عن 5 في المائة. يجب أن نكون مستعدين للقيام بكل ما يلزم للاستجابة لتحديات اليوم وغدًا ، وعلينا أن نضاعف جهودنا لتقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو. علينا أن ندعم الدول غير الأعضاء في الناتو التي يمكن أن تكون الهدف التالي لاعتداءات بوتين ، مثل أصدقائنا في القوقاز ودول البلقان الغربية. ويجب علينا تعميق شراكاتنا في مجالات أخرى مثل AUKUS ، أو شراكتنا الثلاثية مع أستراليا ، أو عملنا مع كندا وغيرها لتعزيز الأمن في الدائرة القطبية الشمالية.

سيكون المفهوم الاستراتيجي للناتو واستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة حيويين في تحديد الطريق إلى الأمام. نحن بحاجة إلى التأكد من أن هيكلنا الأمني ​​العالمي مناسب للعصر الجديد ويجب أن نقود إجماعًا عالميًا جديدًا حيث تكون القواعد أضعف: في التكنولوجيا والفضاء والفضاء الإلكتروني. وعلينا أن نعزز ونعولم نظامنا للحد من التسلح. لا نعرف أين قد تنشأ التهديدات التالية ونعلم أن الصراع في أي مكان يهدد الأمن في كل مكان. الأمن الأوروبي الأطلسي وأمن المحيطين الهندي والهادئ كل لا يتجزأ. تحتل الصين مكانة بارزة في هذا النقاش. تعمل بكين على زيادة توكيدها وتوسيع قواتها المسلحة بسرعة فائقة. يدعون سياسة عدم التدخل. يزعمون احترام السيادة ورفضوا دعم العدوان الروسي في الأمم المتحدة. نريد أن نراهم يتابعون هذه المطالبات.

.. (ثالثًا) :

، نحتاج إلى تطوير تحالفات أقوى حول العالم. تعمل المملكة المتحدة على تعميق علاقاتنا الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية العالمية ، ونحن بحاجة إلى رؤية العالم الحر بأكمله يتواصل. نحن نحشد الدول الـ 141 التي صوتت لإدانة تصرفات روسيا في الأمم المتحدة ونقنع أولئك الذين امتنعوا عن التصويت بتشديد عزمهم. نحن بحاجة إلى جذب المزيد من الدول إلى فلك أولئك المستعدين للدفاع عن السيادة.

في الماضي ، أهملنا الأهمية الاستراتيجية لبعض هذه البلدان ، بما في ذلك الشركاء في المحيطين الهندي والهادئ ، وأفريقيا ، والخليج. إنهم يريدون بدائل للعمل مع الأنظمة الاستبدادية التي تثقل كاهل ميزانياتها بالديون. لذلك علينا أن نقدم بديلاً من خلال الاستثمار الدولي البريطاني ، والمبادرة الأمريكية Build Back Better World ، وغيرها من المبادرات من الشركاء المتشابهين في التفكير. ويجب ألا ندع أي شيء ينتقص من وحدتنا.

لهذا السبب يجب أن نصلح مشاكل بروتوكول أيرلندا الشمالية. يشترك جميع الموقعين على اتفاقية بلفاست للجمعة العظيمة في الالتزام بالسلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية. تعارض المملكة المتحدة بشدة فرض حدود صارمة. اتفاقية بلفاست الجمعة العظيمة تحمي العلاقات بين الشرق والغرب وكذلك العلاقات بين الشمال والجنوب. في الوقت الحاضر ، ومع ذلك ، فإن البروتوكول يخلق عدم التوازن بين المجتمعات. قدمت المملكة المتحدة مقترحات لتمكين التجارة الحرة من التدفق داخل المملكة المتحدة في نفس الوقت الذي تحمي فيه السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

هدفنا هو أن البروتوكول يمكن أن يحظى بدعم جميع المجتمعات وضمان أن المؤسسات الديمقراطية في أيرلندا الشمالية يمكن أن تعمل. وسنحتاج إلى إرادة سياسية متزايدة من جميع الأطراف لتحقيق ذلك ، وإلى براغماتية من الاتحاد الأوروبي. أريد أن نعمل جميعًا معًا لحل خلافاتنا والتركيز على التهديدات التي نواجهها ، والتهديدات المباشرة لاستقرار أوروبا وأمنها. هدفنا النهائي ، بالعمل مع جميع حلفائنا ، هو جعل العالم آمنًا للحرية والديمقراطية.

العلاقة عبر الأطلسي حيوية هنا.

ترى تروس، ان طبيعة العلاقات، كانت دوما حيوية:لطالما كانت بريطانيا وأمريكا في مركز الأمن الأوروبي والعالمي ، وفي قلب مجموعة الدول السبع القوية مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان. نقف معا لمواجهة العدوان في جميع أنحاء العالم ، من بحر الصين الجنوبي إلى أوروبا الشرقية. ويتولى الرئيس بايدن ورئيس الوزراء جونسون هذه المهمة. لهذا السبب وقعوا في كورنوال العام الماضي على ميثاق الأطلسي الجديد. ووعدوا بتجديد هيكل التعاون الدولي للقرن الحادي والعشرين ، وتعهدوا بالدفاع عن الديمقراطية والسيادة وسلامة الأراضي. يجب على بوتين أن يأخذ علما.

.. وتزيد، وهي ترى نهايات بوتين كما لفتت:لن يهدأ لنا بال حتى يفشل في أوكرانيا وتستعيد البلاد سيادتها. يجب أن يخسر بوتين لأن العواقب إذا لم يكن كبيرة. لذلك سنواصل تعزيز استجابتنا ، واستبدال الشك بالإصرار ، والرضا عن النفس باقتناع. يجب ألا نتخلى عن حذرنا مرة أخرى. سنكون أقوياء ، ليس لأننا نريد الصراع ولكن لأننا نريد منعه. كن قاسيا ، احصل على السلام. في هذا العصر الجديد للأمن العالمي.

وفي خضم كل ذلك، تقول: ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية، نهايات اسبوعها الثاني، قالت الوزيرة ليز تروس: إن الآثار التي تخلفها عقوباتنا شديدة للغاية بالفعل على الاقتصاد الروسي. أعني ، لقد رأينا ، على سبيل المثال ، العقوبات التي فرضناها على البنك المركزي منعت إنفاق العملة الاحتياطية الأجنبية. هذا صعب للغاية. تغيرت الحياة اليومية في روسيا تمامًا إلى ما كانت عليه خلال الحقبة السوفيتية. لم يعد بإمكان الأشخاص استخدام Apple Pay أو بطاقات الائتمان التي كانوا يستخدمونها. الشركات الغربية مثل ماكدونالدز لم تعد موجودة. لذلك رأينا تأثيرًا دراماتيكيًا للعقوبات ، أكثر دراماتيكية مما كان يتوقعه بوتين.

… وأضافت :المحرك الأساسي للاقتصاد الروسي هو النفط والغاز ، والمفتاح المطلق يجب أن يكون تقليل الاعتماد على النفط والغاز. وأنا أدرك أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير. بعضها يعتمد بقدر 80 ، 90 ، 100 في المائة على روسيا. علينا مساعدتهم على التخلص من هذا الاعتماد. علينا أن نجد بدائل. على المدى الطويل ، يتعلق الأمر بالطاقة النووية والمتجددة. على المدى القصير ، يتعلق الأمر بإيجاد مصادر بديلة.

الولايات المتحدة مفيدة.

عن أزمة الغاز والنفط تروس تشير إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال ، عرض اليابانيون إرسال شحنات و نحن بحاجة إلى عمل المزيد مع الشرق الأوسط. لكن علينا أن نتحرك أكثر الآن لأنه كلما أسرعنا في فرض المزيد من العقوبات ، زادت صرامة الأمر على بوتين ، [و] كان من الصعب عليه تمويل آلة الحرب الخاصة به. والعقوبات ، إلى جانب توفير المساعدة القاتلة لأوكرانيا ، هي المفتاح تمامًا لتمكيننا من ضمان خسارة بوتين في أوكرانيا.

إن العقوبات ، إلى جانب توفير المساعدة القاتلة لأوكرانيا ، هي المفتاح تمامًا لتمكيننا من ضمان خسارة بوتين في أوكرانيا.

وشددت تروس: الهدف الأساسي للعقوبات هو إضعاف الاقتصاد الروسي لوقف تمويل الأسلحة التي تُستخدم لتدمير أوكرانيا. هذا هو الهدف الأساسي. هذا هو سبب أهمية الخدمات المالية. هذا هو سبب أهمية النفط والغاز.

وخاطبت الوزيرة البريطانية، روسيا والشعب الروسي فقالت:نرسل أيضًا رسالة إلى روسيا نفسها وإلى الشعب الروسي. نحن نعلم أن بوتين يسيطر على وسائل الإعلام الحكومية. نحن نعلم أنه يتم قطع مصادر المعلومات الأخرى. بالطبع ، أنشأت المملكة المتحدة وحدة معلومات جديدة. نحن نعمل مع الحلفاء للتواصل [مع] الشعب الروسي. ولكن مع ذلك ، من الصعب توصيل الرسائل. ومع ذلك ، يمكن للناس رؤية ما يحدث عندما يتعين عليهم الوقوف في طابور في البنك أو عدم تمكنهم من ركوب مترو موسكو لأنهم لا يستطيعون استخدام آلية الدفع الخاصة بهم. لذا فهي أيضًا طريقة للتواصل مع السكان على نطاق أوسع بما يحدث بالضبط.

لذلك أعتقد أن هذين العاملين مهمان للغاية. لكن القدرة على تدهور الاقتصاد الروسي هي العامل الحاسم للعقوبات.

وترى تروس، وضع أوكرانيا في الحرب بالقول:نحن بحاجة إلى القيام بأكبر قدر ممكن لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. كانت المملكة المتحدة تزود الأسلحة المضادة للدبابات لبعض الوقت. نحن نوفر الآن أسلحة مضادة للطائرات. نعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع التهديد الجوي الروسي.

نحن نساعد أوكرانيا على أساس حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وفي هذا الإطار ، نحتاج إلى بذل أقصى ما في وسعنا في أقرب وقت ممكن. استضافت المملكة المتحدة مؤتمراً للمانحين مع 25 دولة أخرى. نحن نساعد الخدمات اللوجستية لإدخال تلك المعدات إلى أوكرانيا.

صراع طويل الأمد

.. وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أننا ننظر إلى صراع طويل الأمد. لكن ما نشهده - وأعتقد أن هذا قد تجاوز التوقعات ، ولا سيما من بوتين - هو أننا نشهد مقاومة أوكرانية قوية جدًا جدًا. نحن نرى شجاعة لا تصدق من الرئيس زيلينسكي ونرى في الطريق الصحيح عبر المجتمع الأوكراني ، ونراهم يقاومون الغزو الروسي.

ونبهت:كان هناك الكثير من الجهد لاستباق الغزو الروسي واستدعاء قواعد اللعبة قبل الغزو. أصدرنا معلومات استخبارية تظهر أن هناك نية لإنشاء نظام دمية في كييف. لقد أصدرنا معلومات حول الهجمات الإلكترونية الروسية.

لقد استخدمنا المعلومات الاستخباراتية لفضح ما كان بوتين يخطط له ، وحقيقة أنه يخطط لعملية علم زائف لمحاولة تبرير الغزو ، وأعتقد أن فضح خطط [بوتين] وتقنياته ساعدنا في إقناع البلدان بأن بوتين كان كذلك. يكذب أو ملقاه. أعني ، حتى الغزو ، كان هو وزملاؤه يدلون بتصريحات عامة يقولون فيها إنهم لا يعتزمون غزو أوكرانيا.

لا تزال هناك تصريحات علنية من روسيا بأنهم لا يخوضون حربًا ، وهذا مجرد شحاذ للاعتقاد. لم أتحدث إلى نظير واحد يمكنه ، بكل ضميره ، أن يقول إن الروس يقولون الحقيقة.

وشيء واحد ، على ما أعتقد ، حدث في نهاية الحرب الباردة ، وهو أن المملكة المتحدة ، بالتأكيد ، حلّت وحدة المعلومات الخاصة بها. افترضنا أن الأمر قد انتهى ، وأننا نتجه نحو حقبة جديدة من السلام والازدهار. لم يتم حل وحدات المعلومات هذه في موسكو ، وأعتقد أنه تم تفوقنا في المعلومات المضللة لعدد من السنوات.

وحدة معلومات عن روسيا

.. "لقد أنشأنا الآن وحدة معلومات جديدة عبر حكومتنا"، هذا ما اكدته الوزيرة التي تقود الخارجية البريطانية، وتدعم ذلك بالقول:نحن نعمل على التواصل بطرق مختلفة مع السكان الروس ومع العالم الأوسع. ونحن نعمل مع حلفائنا عبر مجموعة السبع للقيام بذلك. وأعتقد أن هذا مهم للغاية لأنه ، بالإضافة إلى كونها معركة تقليدية ، إذا كنت ترغب في ذلك ، في ساحة المعركة ، يتعلق الأمر أيضًا بالمعلومات والإدراك. ونحن نتصرف بشكل استباقي.

وقد سألت عن المرحلة التالية ، ما الذي نفعله الآن. حسنًا ، نحن نستدعي ، كما تعلمون ، هذه المزاعم الكاذبة حول الممرات الإنسانية التي تؤدي فقط إلى روسيا ، أو التي تحتوي على ألغام على طول الطريق وليست ممرات إنسانية حقيقية. نحن ننادي بعملهم بقصف مستشفى الولادة. نحن نستدعي ما يفعله نظام بوتين وكيف يستخدمون كتاب قواعد لعب مشابه لقواعد اللعبة التي استخدموها في سوريا. لذلك نحن نعمل باستمرار مع حلفائنا لنكون واضحين تمامًا بشأن ماهية الحقيقة. كما تعلمون ، أشيد بالصحفيين الشجعان في أوكرانيا الذين يساعدوننا في فضح الأعمال المروعة تمامًا للحكومة الروسية.

ووجهت تروس، دعوة إلى الصين، لبلورة موقفها من الحرب على أوكرانيا ولفتت:من المهم أن الصين لم تصوت مع روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستناداً إلى البيان الذي رأيناه قبل الألعاب الأولمبية ، أود أن أتساءل عما إذا تم إخبار الصين بالحقيقة الكاملة بشأن ما تم التخطيط له. وعلى عكس روسيا ، التي قالت إن أوكرانيا غير موجودة ، أكدت الصين سيادة أوكرانيا. وما نقوله للصين هو ، كدولة [تدعي] أنها تؤمن بسيادة أوكرانيا ، عليها أن تقف إلى جانب المجتمع الدولي في معارضة ما تفعله روسيا. أعني ، لقد تحدثت في حديثي عن الشركة التي تعمل بها روسيا ، بما في ذلك كوريا الشمالية وسوريا. هل تريد الصين أن تكون في تلك الشركة؟

كدولة [تدعي] أنها تؤمن بسيادة أوكرانيا ، [الصين بحاجة] للوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في معارضة ما تفعله روسيا، رسالتي إلى الصين هي أنه لا ينبغي لها أن تساعد وتحرض على هذا الغزو المروع لدولة ذات سيادة. هل يريدون سمعة دولية للقيام بذلك؟.. تقصد الصين.

.. إن تضع الخارج البريطانية، غزو بوتين لأوكرانيا، بدرجة من الخطورة، تقارب هجمات 11سبتمبر،فما عبر عنه الرئيس جو بايدن، عن قرقعة حرب عالمية، يبدو أنها قد تصل إلى العمق المختلف دراماتيكيا، و جيو سياسيا، واقتصاديا، لأن تصريحات تروس، تثير قلق امي كيا الشمالية من هجمات إرهابية على الغرب، قد يمولها و يقودها هذه المرة بوتين.

