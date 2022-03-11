أبكيتمونا سامحكم الله

كما هي عادة الشئون المعنوية، والتي تمثل أحد أهم تشكيلات قواتنا المسلحة الباسلة، تابعنا منظومة نجاح وطنية وفنية راقية ومتكاملة الأركان لوحات فنية صادقة شاهدناها باهتمام خلال الندوة التثقيفية المنظمة في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد . و قد تميز اليوم بصدق المشاعر ، و وضوح الرؤية ، و المزج بين تقديم الرسالة بوضوح ودون مباشرة ، مع عمق التناول الفني و رقيه . الظهور الأول الذي أبهرني في الاحتفال كان من نصيب الدكتورة مروة ياسين أستاذ مساعد الإعلام بجامعة بني سويف. إذ أسعدني حضورها الراقي ، و أداؤها الرصين . و قد أستعدت ذكريات طيبة و مشاعر ود و احترام أكنها لوالدتها العالمة الجليلة و أستاذة الدعوة المستنيرة دكتورة عبلة الكحلاوي . تميز أداء د. مروة بكونه متزنا و لبقا و دقيقا من حيث اللغة و الأفكار . و لا جديد في أمر ثباتها الانفعالي بحضرة كبار الشخصيات فهي أيضا ابنة اللواء ياسين بسيوني أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة . و ليس بجديد على النجم يحيى الفخراني أن يشدنا جميعا رغم عدم ظهوره مسرحيا فقد كانت مشاركته صوتية فقط ، و هو ما ذكرني بعمل إذاعي قديم و نادر له اسمه "ألف نهار و نهار " من تأليف شوقي حجاب و إخراج الإذاعي الراحل عادل جلال . ثم يظهر على خشبة المسرح الكاتب عبد الرحيم كمال ، الذي كان قد تشرف بمداخلة هاتفية مفاجئة من السيد الرئيس أثناء ظهور تليفزيوني أخير له ، حيث تناقشا خلالها حول دور الفن في خدمة المجتمع ، و هو ما ظهرت ملامحه عمليا في هذا العرض الفني الراقي . كما شد انتباهي أيضا مخرج الحفل الذي ركز بكاميراته على والدة أحد الضباط من مصابي العمليات والتي ظلت متمالكة لمشاعرها و مكتفية بالتصفيق لابنها أثناء سرده لحكايته في التصدي للإرهابيين ، و حين فرغ فلذة كبدها من عرض حكاية بطولته، انطلقت في بكاء حار يلخص مشاعر صادقة و كلاما كثيرا لم تنطق به هذه الأم المكلومة بإصابة ابنها . و في عرض معبر بعنوان "الشهيد خالد " ظهر النجم سيد رجب بملامحه المصرية الأصيلة و بسلاسة أداء تحسب له ، فنال استحسان المشاهدين في دقائق قليلة ، لكنها معبرة . و وصل لقلوب الناس بنجاح يعجز آخرون عن تحقيقه على مدار مسلسلات تتجاوز حلقاتها الثلاثين حلقة بل و قد تمتد لأجزاء طويلة لايميزها سوى الملل و الرتابة و التصنع . غير أن عبقرية رجب أوصلتنا إلى حد تصديقه و البكاء معه عند سماع نبأ استشهاد خالد ولده الوحيد . ثم آتي معكم إلى درة التاج و ذروة الاحتفال الذي بلغ قمة نجاحه عندما وصلنا إلى العرض المميز " رسالة نور " حيث تألق فيه غناءا النجم الكبير علي الحجار برائعة جديدة له إذ شدا من ألحان و كلمات هيثم نبيل - و الذي أراه موهبة موسيقية أعلنت عن نفسها بقوة في الحفل - بقوله : " شهدانا نور ، نوّر خطانا حمانا .. عايشين في القلوب " ، و عبقرية الحجار ليست بجديدة و خاصة عند تصديه لأداء الأغاني الوطنية . كما تألقت بجواره أيضا هبة مجدي الموهوبة كممثلة ، و شديدة الإبهار كمطربة لتشدو :" سايب لك أرض كلها خير سايب لك إيه ؟ سايب لك مصر " و نصل إلى عملاقي الأداء التمثيلي النجمة المحترمة ماجدة زكي والفنان الكبير خالد الصاوي. و اللذين قدما بسلاسة الأداء و صدق المشاعر برهانا على قدرة الفن في الوصول إلى القلوب بكلمات محدودة تجب آلاف المقالات و تختزل ملايين الأوراق . احتضن الصاوي بأداء راق و بمحبة صادقة و أبوة حقيقية النجوم الشباب رامز أمير ومايان السيد و أحمد خالد صالح الذين شاركوا في العمل فارتحنا برقيهم إلى مستقبل الفن المصري بعيدا عن سخافات و تفاهات أنصاف الموهوبين الذين تفرضهم علينا بعض الأجندات محاولة منها أن تجعل منهم رموزا للفن المصري . و قد نجح الصاوي في تلخيص رسالة العرض بكلمات محدودة تقول : " نور ح يفضل عايش ، هوه فيه نور بيموت ؟" ثم نأتي إلى سيدة الأداء التمثيلي الراقي النجمة ماجدة زكي ، و التي عبرت بصدق عن كل أم مصرية بمشاهد صغيرة المساحة محدودة الزمن ، لكنها عميقة التأثير . و يكفينا لإثبات ما نقول التذكير بمجرد مشهد صامت واحد منها ،عند تتبع الأسرة لأخبار الحادث الإرهابي في سيناء ، إذ جسدت بعبقرية قلق الأم المتجسد من خلال حركة يدين متوترتين ، و بدن ينتفض ، و شفاه ترتعش ، و عيون زائغة ، و احتضان "لأفرول " الابن الغائب . أداء جعلني أحرص على الاتصال بها بعد العرض مباشرة لأهنئها على منطقة جديدة في مسيرتها المتواصلة من النجاح و التألق ، منطقة طرقتها بهذا الدور صغير الحجم عظيم التأثير . و لم تتوقف ماجدة زكي عند هذا الحد من الإبهار ، بل تجاوزته بزغرودة اختلطت مع النحيب المكتوم عندما تيقنت من نبأ وفاة ابنها الضابط في سيناء . لتثبت أن في مصر نجوما كبارا هم أهل لمحبة الجمهور و ثقته . و في هذا السياق أتمنى أن تستأنف زكي خطوتها نحو تقديم برنامجها التليفزيوني الاجتماعي الذي كانت قد أجلته مع دخول جائحة كورونا ، فمثلها سيكون إضافة حقيقية بلون برامجي إنساني مختلف. و من الإنصاف أن نذكر بالثناء صاحب الصوت الإذاعي المثقف العميد ياسر وهبة الذي ينتقي مادة الربط كمن ينتقي الحلي ليزين بها عنق محبوبته مصر . هو عرض - بل احتفال – يستحق أن نهنئ عليه قواتنا المسلحة و شئونها المعنوية . احتفال نال استحسان الجمهور و على رأسهم السيد الرئيس و حرك في كل فقرة من فقراته مشاعر سيادته و مشاعر المصريين جميعا ، عمل انتهى بنا إلى اليقين أن الفن المصري بخير ، و قال لنا كلمة كنا نحتاج إليها من فنانينا الكبار دون أن ينطق بها أحدهم لتقول للجماهير المصرية : اطمئنوا .



