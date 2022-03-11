كرواتيا: تحطم طائرة بدون طيار بالقرب من العاصمة زغرب

أفادت الحكومة الكرواتية، بتحطم طائرة استطلاع بدون طيار تعود للحقبة السوفيتية بالقرب من العاصمة الكرواتية زغرب.

وقالت الحكومة الكرواتية - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - إن الطائرة كانت تحلق عبر المجر من أوكرانيا على ارتفاع 1300 متر، قبل أن تتحطم بعد 7 دقائق من دخولها المجال الجوي الكرواتي وتسقط مسببة حفرة كبيرة بالأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا قتلى أو مصابين من جراء الحادث، فيما أشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على مظلتين وأُلحقت أضرار بعدة دراجات نارية بالمنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام كرواتية بأنه تم سماع انفجار بالقرب من بحيرة "جارون" جنوب غربي العاصمة نحو الساعة 11 مساء أمس إثر الحادث.