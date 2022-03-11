الفيضانات تهدد ماليزيا للمرة الثالثة في 2022 بسبب الرياح الموسمية

أكدت صحيفة "ستريت تايمز" الماليزية، أنه يجب أن يكون الماليزيون على استعداد للفيضانات الخاطفة مع دخول البلاد مرحلة انتقال الرياح الموسمية ، بدءًا من 14 مارس حتى منتصف مايو، لتكون هذه المؤة الثالثة التي تضرب فيها الفيضانات ماليزيا خلال عام 2022.

قال المدير العام لدائرة الأرصاد الجوية الماليزية MetMalaysia إن المرحلة الانتقالية للرياح الموسمية تمثل أيضًا نهاية الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي بدأت في 3 نوفمبر من العام الماضي.

وتابع "خلال مرحلة انتقال الرياح الموسمية ، ستتلقى المنطقة رياحًا ضعيفة من اتجاهات مختلفة تؤدي إلى حدوث عواصف رعدية ، والتي تؤدي عادةً إلى فترات قصيرة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية".

واضاف "ستحدث هذه الحوادث في الغالب خلال المساء والساعات الأولى من الليل ، في معظم أجزاء ولايات الساحل الغربي والمناطق النائية في شبه الجزيرة ، غرب صباح ، وكذلك غرب ووسط ساراواك".

وتابع "الأحوال الجوية يمكن أن تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة وإلحاق أضرار بالمباني غير المستقرة".

واكدت الصحيفة انه تم حث الجمهور على توخي الحذر خلال هذه الفترة والتحقق بانتظام من تحديثات وتنبيهات الطقس من قبل MetMalaysia.

وتابعت أنه وفي الوقت نفسه ، في تحذير آخر من هبوب عاصفة رعدية صدر في الساعة 12.10 مساءً اليوم ، توقعت MetMalaysia أن عدة أجزاء من شبه الجزيرة ستشهد هطول أمطار غزيرة.

وتشمل هذه الأماكن كوالالمبور ، بيراك (كوالا كانغسار ، كينتا ، بيراك تنجا ، كامبار ، هيلير بيراك ، باتانج بادانج وموليم) ، باهانج (مناطق كاميرون المرتفعات وبنتونج) ، نيجري سيمبيلان (منطقتي جيليبو وسيريمبان) وسيلانجور (هولو سيلانجور) ومناطق جومباك وبيتالينج وهولو لانجات).

عانت ماليزيا من فيضانات قاتلة مطلع العام الجاري والتي انتقل بعضها الى اندونيسيا لتتسبب في واحدة من اسوا الكوارث المناخية التي تضرب شرق اسيا.