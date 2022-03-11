الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: رئيس «النواب» يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الانتخابات النيابية.. الإثنين

نبيه بري
نبيه بري

يعقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة بالعاصمة بيروت.

ومن المقرر أن يتناول بري، في مؤتمره الصحفي ملف الانتخابات النيابية المقررة خلال مايو المقبل، والتي يُغلق باب الترشح لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان بري قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك على المقعد الشيعي في دائرة قرى صيدا بالدائرة الكبرى الجنوب الثانية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية بالداخل في الخامس عشر من شهر مايو المقبل، بينما يتم تصويت اللبنانيين في الخارج يومي 6 و8 من الشهر ذاته، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات حتى 15 مارس الجاري.

وفتحت وزارة الداخلية اللبنانية باب الترشح للانتخابات بدءًا من يوم 10 يناير الماضي، وحددت إجراءات التقديم والتي تتمثل في تقديم طلب بالترشح موقعًا من المرشح ومصدقًا في الشهر العقاري وفق النموذج المعد من قبل الوزارة.

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