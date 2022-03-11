العناكب القاتلة تفاقم معاناة الأستراليين بعد موجة الفيضانات الكارثية

أكدت شبكة "نيوز" الاسترالية، أن سكان أستراليا وتحديدا ضحايا الفيضانات يعيشون في حالة تأهب قصوى، حيث تتسلل العناكب القاتلة داخل المنازل بحثًا عن الأراضي الجافة بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

قال حارس العنكبوت الرئيسي في حديقة الزواحف الأسترالية، جيك ميني، إن العشرات من العناكب تم تسليمها إلى المتنزه حول المناطق المتضررة من الفيضانات.

وتابع ميني: "نتلقى المزيد من التقارير عن وجود شبكات عناكب ضخمة في المنازل أثناء بحثهم عن ملاذ من الماء، فزيادة نشاط شبكة التحويل في المنازل يعني أن هناك خطرًا أكبر للتعرض للعض والحاجة إلى مضادات السموم".

واضاف "بمجرد أن تبدأ الأمطار والفيضانات في الهدوء، قد يزداد نشاط التحويل عبر الشبكات بشكل أكبر".

وأصدرت حديقة الزواحف الأسترالية تحذيرًا للجمهور بعد تسجيل العشرات من مشاهدات العنكبوت على شبكة الإنترنت منذ أن اجتاحت الفيضانات الدراماتيكية كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

وأبلغت حديقة الحياة البرية ومقرها الساحل الأوسط عن تبرعات عنكبوتية أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام.

وقال ميني إن المطر والرطوبة هما الظروف المثالية لتزدهر العناكب وتغزو المنازل وتنتشر شبكاتها في كل مكان.

وتابع "إذا عثرت على واحد في منزلك ، فمن السهل جدًا التقاطه.. فنحن نعتمد فقط على التبرعات العامة للحصول على العناكب، لذلك إذا وجدت واحدة يمكنك إحضارها والمساعدة في إنقاذ الأرواح الأسترالية."

واكدت الصحيفة انه يبلغ متوسط ​​طول عنكبوت القمع من 1 إلى 5 سنتيمترات وله أنياب طولها حوالي 2 سم، يُنصح السكان باستخدام جرة كبيرة وملعقة لالتقاط شبكة قمع بأمان، يُحث المتبرعون بالعناكب على وضع تربة رطبة أو صوف قطني مبلل في قاع الجرة قبل نقل العناكب إلى موقع التجميع.