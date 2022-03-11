روسيا: تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال استقباله في الكرملين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات، التي تجري حاليًا على أساس يومي تقريبًا".

وأضاف بوتين: "هناك بعض التحولات الإيجابية في هذه المفاوضات، حسبما أكد لي المفاوضون الروس".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرعاة الغربيين لا يخفون حقيقة العمل على جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم ونقلهم إلى أوكرانيا، متجاهلين بذلك أعراف القانون الدولي.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة: "أنه بالنسبة لجمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم وإرسالهم إلى أوكرانيا، فنحن نرى أنهم لا يخفون هذه المعلومات، فالرعاة الغربيون لأوكرانيا والنظام الأوكراني لا يخفون ذلك، فهم يفعلون ذلك علانية، متجاهلين جميع أعراف القانون الدولي".

وأضاف بوتين: "إذا كنتم ترون أن هناك أناسًا يرغبون في السفر ومساعدة سكان "دونباس" على أساس تطوعي وبدون مقابل، إذن يجب أن نساعدهم في الانتقال إلى منطقة العمليات العسكرية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المرتزقة الأجانب يرتكبون أعمال تخريب ومداهمات تستهدف قوافل المعدات الروسية، مشيرة إلى وصول حوالي 200 مرتزق كرواتي إلى أوكرانيا.