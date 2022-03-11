الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

جريدة الدستور

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال استقباله في الكرملين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة: "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات، التي تجري حاليًا على أساس يومي تقريبًا".

وأضاف بوتين: "هناك بعض التحولات الإيجابية في هذه المفاوضات، حسبما أكد لي المفاوضون الروس".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرعاة الغربيين لا يخفون حقيقة العمل على جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم ونقلهم إلى أوكرانيا، متجاهلين بذلك أعراف القانون الدولي.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة: "أنه بالنسبة لجمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم وإرسالهم إلى أوكرانيا، فنحن نرى أنهم لا يخفون هذه المعلومات، فالرعاة الغربيون لأوكرانيا والنظام الأوكراني لا يخفون ذلك، فهم يفعلون ذلك علانية، متجاهلين جميع أعراف القانون الدولي".

وأضاف بوتين: "إذا كنتم ترون أن هناك أناسًا يرغبون في السفر ومساعدة سكان "دونباس" على أساس تطوعي وبدون مقابل، إذن يجب أن نساعدهم في الانتقال إلى منطقة العمليات العسكرية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المرتزقة الأجانب يرتكبون أعمال تخريب ومداهمات تستهدف قوافل المعدات الروسية، مشيرة إلى وصول حوالي 200 مرتزق كرواتي إلى أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

روسيا: تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار.. غيوم ورياح على الإسكندرية (فيديو)

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

ضبط 280 طن أغذية فاسدة وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية