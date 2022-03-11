«الشباب والرياضة» تعلن حصاد نشاطها الأسبوعى

شهدت وزارة الشباب والرياضة ، عدداً من الأحداث والفاعليات الهامة خلال الأسبوع المنقضي في إطار الدورالذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في القطاعين الشبابي والرياضي سعياً في الريادة والتميز والإرتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الإنتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومن أهم تلك الفاعليات :

وزير الرياضة يجتمع مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لمتابعة استعداداته لمباراتى السنغال

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، اجتماعاً مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم و أعضاء الجهاز الفنى المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واطمأن وزير الرياضة على كافة استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتي المنتخب الوطنى أمام المنتخب السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر٢٠٢٢م، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعداداً لمباراتى السنغال.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على التنسيق مع الإتحاد المصرى لكرة القدم لتهيئة الأجواء المطلوبة، وخلق حالة كبيرة من التركيز داخل معسكر المنتخب استعداداً لمباراتي السنغال، مشيراً إلى مساندة جموع الشعب المصري للاعبي المنتخب والجهاز الفني لتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً ، والتأهل إلى منافسات مونديال العالم.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى مع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم حيث ناقش معه الترتيبات المتعلقة باستضافة استاد القاهرة لمباراة المنتخب أمام السنغال، والحضور الجماهيرى المكثف، والجدول الزمنى المحدد لتدريبات المنتخب ضمن معسكره المقرر له الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفنى ، وتوفير كل المتطلبات.

وتقام مباراة المنتخب الوطنى أمام منتخب السنغال في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم يوم الجمعة الموافق ٢٥ مارس الجارى بإستاد القاهرة الدولى، بينما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثاء ٢٩ مارس بملعب ديامناديو بالعاصمة السنغالية "داكار".

الحصاد الأسبوعي وزارة الشباب والرياضة

"صبحي" و"التراس" يبحثان الإستخدام الأمثل للطاقات التصنيعية المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة

صبحي: ندعو الهيئة للاستفادة من الفائزين في مجال الابتكارات العلمية بمسابقة ابداع لشباب الجامعات

التراس: الهيئة العربية للتصنيع تهتم بدعم المخترعين والمبتكرين من الشباب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون ودراسة كيفية الإستخدام الأمثل للطاقات التصنيعية المتطورة بالهيئة ،وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تناول اللقاء، عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ خطة التنمية بالدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ، وكيفية تحقيق الإستفادة من الإمكانيات الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لمشروعات الوزارة.

كما تم بحث أخر مستجدات مجالات التعاون المشتركة ،ومنها مراحل مبادرة دراجتك صحتك. وتطوير الملاعب بمراكز الشباب.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع , أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور الهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن الهيئة تتمتع بقدرات تصنيعية وخطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية للصناعة المصرية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

كما أشاد " صبحي" بتميز الهيئة العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.

وأشار وزير الرياضة إلي بحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع في مختلف المشروعات التنموية، واتاحة كافة الفرص الإستثمارية لتعزيز دورها في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة وكافة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

ودعا وزير الشباب والرياضة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الفائزين في مجال الابتكارات العلمية بمسابقة ابداع لشباب الجامعات.

من جانبه، أكد "رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشأت الرياضية وايضا إدخال نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في مراحل التحديث.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الإستثمارية ,مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها التكنولوجية للمشاركة في تحديث المنشأت الرياضية والشبابية.

كما أوضح" التراس" أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والإلتزام في مواعيد التسليم، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة علي التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

كما ذكر "التراس" اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المخترعين والمبتكرين، مشيرا إلي دور الهيئة في دعم ابتكار الشاب المصري" عبد الرحمن عمران" في اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعي ،وتم تصنيعه بنجاح في العربية للتصنيع ،وجاري تطويره وتصنيعه على نطاق تجاري لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية مستقبلا.



الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

برعاية رئيس الوزراء

وزير الشباب والرياضة يشهد الجلسة الختامية من نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر

د.أشرف صبحي : نخلق جيلًا قادرًا علي إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لمواكبة قوة مصر الناعمة في الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء ، فاعليات الجلسة الختامية من نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر ،في نسخته الأولي ، الذي يحمل شعار ” كن قياديًا ... كن مؤثرًا“ ، بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي _رئيس مجلس الوزراء .

وشارك ضمن فاعليات الجلسة حضور كلًا " الدكتور رضا حجازي _نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ، الأستاذة مي كرم جبر _عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، الأستاذ أحمد عفيفي _رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية، 75 مشاركًا من ممثلي نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين ، خبراء ،كوادر برلمانية، متطوعين من كافة محافظات الجمهورية ، ممثلي الحقائب الوزارية الــ 10 في النموذج .

في مستهل كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :" أن التجربة الرائدة من نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، تأتي استكمالاً لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الطلائع، التي تهدف إلي تنمية مهارات الطلائع وتأهيلهم ثقافياً وسياسياً،خلق جيلًا قادرًا علي إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لمواكبة قوة مصر الناعمة في الجمهورية الجديدة ،على النحو الذي يتسق مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .



تابع «صبحي »: إن نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الطلائع بنموذجين يشكلا معاً الحياة السياسية في مصر من نموذج محاكاة مجلس النواب المصري ، وعلى نفس النهج انطلق موازياً له أول نموذج محاكاة للحكومة المصرية (نموذج محاكاة مجلس الوزراء)،حيث باتت نماذج محاكاة الحياة السياسية منصة مثالية تجمع أعدادًا كبيرة من النشء الشباب المتحمس لخدمة وطنه والارتقاء في واقعه وصناعة مستقبله،تمنحهم خبرات حياتية جديدة وتعد متنفسًا لطرح أفكارهم، وآرائهم والتعود على إدارة المناقشات والحوار.

ثمن وزير الشباب والرياضة:" علي دور المشاركين في النموذج لبحث وطرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية بثقة ومهارة وإبداع، وتقديم الحلول الناجحة لها، بالإضافة إلي إشراكهم في العمل المجتمعي بشكل مؤثر، وهو ما يعد استثماراً في البشر لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب عن طريق البرامج التدريبية التي تؤهلهم للمشاركة السياسية.

بدأت فاعليات الجلسة ،بتقديم عرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل ووقائع النموذج الذي يعد الأول من نوعه ، وقد استغرق العمل على تنفيذ النموذج ما يقرب من عام تم خلالهما اختيار وتدريب الطلائع ، وتنوعت التدريبات بين جلسات تثقيفية و15 ورشة عمل على الحقائب الوزارية المختلفة و تدريبات تنمية المهارات الحياتية كمهارة العرض ومهارة الإلقاء ومهارة التقديم ومهارة الإقناع ومهارة التحدث أمام الجمهور، من خلال خبراء من مجلس الوزراء واستشاريى التدريب وأساتذة العلوم السياسية وباحثيها.

واستهدف النموذج تدريب ممثلي النموذج على محاكاة الوزارات حيث تم الخروج بمقترحات لتطوير المجلس في إطار خُطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دراسة أبرز القضايا التي تم طرحها بهدف وضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير عمل الوزارات.

وناقش المشاركون في نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري طبيعة الوزارات في مصر ومهامها والقوانين التي يتم إصدارها، وميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030، كما تم عرض دراسة عن الوضع القائم في مصر، هذا إلي جانب قيام النموذج بطرح خطط وأفكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها في إطار خطة التنمية المستدامة في مصر



واستعرضت "رحمه الحنفي" _ ممثل رئيس مجلس الوزراء، لملخص سريع لخُطة 10 وزارات داخل نموذج المحاكاة ، تقديم ممثلي النموذج لمقترحاتهم ،حيث قدم "محمود أحمد" _ممثل وزير السياحة والآثار ، إقتراحًا ينص علي زيادة عدد المراكز الحديثة التي تساعد في الترويج للحرف المصرية القديمة

وقدمت "علياء نصر" _ممثل وزير الصحة والسكان، إقتراحًا حول تخصيص قسم مجهز علي أعلي مستوي في كافة المستشفيات لذوي الهمم مع توفير متابعة الكترونية لهم

وتضمن إقتراح " هبة بهحت" _ ممثل وزيرة البيئة حول استبدال الطوب الاحمر بالطوب المصنع من الرمال لأنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتكون صديقة للبيئة

كما قدم "أحمد لطفي" _ممثل وزير الري والموارد المائية

العمل علي تكوين صورة ذهنية الهدف منها حث المواطن علي أهمية ترشيد استهلاك المياه ،اقتراح قانون يعاقب كل من يثبت انه تسبب في اهدار المياه .

وتناول إقتراح "علي طاووس" _ممثل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،بزيادة عدد المدارس التطبيقية التكنولوجيا لسد احتياجات سوق العمل الحقيقية

واقترح "ابراهيم الحوفي" _ممثل وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالعمل علي تطبيق نظام الصرف الصحي الموزع مع الوزارات المعنية لفصل المواد العضوية عن الماء للأستفادة منها في مختلف الصناعات .

وقدم "محمود سعد" _ممثل وزير الشباب والرياضة ، إقتراحًا حول تقديم طلب لأستضافة المناسبات الرياضية الكبري القادمة والتي تتضمن كأس العالم للأندية 2028 وكأس العالم للمنتخبات 2030 وأستضافة الاولمبياد 2032 ،المشاركة في تطوير قري الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وتناولت كلًا من : "تسنيم كريم "و "شروق أحمد "_ممثلي المسئول التنفيذي للمبادرة القومية "حياة كريمة" ، بالتنسيق والعمل علي اتاحة الفرصة للعمل المشترك بين المبادرة والملفات المقترحة حديثا من خلال السادة الوزراء .

وقدمت "شهد إيهاب" _ممثل وزيرة التضامن إقتراحًا بعمل منصة الكترونية لمشروع ديارنا حتي تتمكن الحرف اليدوية من عرض منتجاتها علي المنصة للمساعدة في رفع مستوي معيشتهم .

كما اقترح "طارق الحوفي" ممثل وزير النقل والمحاكاة ،بضرورة العمل علي انشاء مطبات صناعية في المحافظات الأكثر ازدحاما يكون الهدف منها توليد الطاقة

وتقدم "معاذ محمد"_ ممثل رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ، بالعمل علي وضع استراتيجية اعلامية للدولة المصرية هدفها احياء الوجدان المصري القائم علي التاريخ والقيم والمبادئ

وتقدم المشاركون في نموذج المحاكاة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ورعايته للنشء والشباب المصري، والذي كان له عظيم الأثر في تمكين الشباب وإبراز قدراتهم المتميزة في مختلف المجالات.

وأرسل المشاركون برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد ،وجاء نص البرقية "يطيب لنا أن نرسل لكم بأسمى مشاعر الإعزاز والتقدير بمناسبة ذكرى يوم الشهيد متمنياً لسيادتكم و للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكل قادة وضباط و جنود جيشنا المصري مزيد من البطولات والانتصارات وأن يحفظ الله مصرنا الغالية آمنًة مطمئنًة ويسدد خطى قائدها وجيشها وشعبها.



الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعلن تنفيذ دورى الأسرة المصرية، ومعسكر "بالرياضة .. هختار صحتى" للحد من ظاهرة التدخين ومواصلة تنفيذ معسكرات "يلا كامب"

وزارة الشباب والرياضة تطرح رابط التسجيل الاليكتروني فى مشروعى دورى الأسرة المصرية، ومعسكر "بالرياضة .. هختار صحتى"

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، عن تفاصيل ثلاثة مشروعات رياضية تنفذها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة تتمثل فى دورى الأسرة المصرية" تحت شعار "أسرتنا قد التحدى"، ومعسكر "بالرياضة .. هختار صحتى" للحد من ظاهرة التدخين، والمعسكرات الرياضية "يلا كامب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أقيم بديوان عام الوزارة بحضور مجموعة من قيادات الوزارة، ومديري مديريات الشباب والرياضة من مختلف المحافظات.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبيناً أن إطلاق الوزارة لمشروعات اليوم تأتى ضمن سلسلة من البرامج التى تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى ضوء الدور التنموى للوزارة داخل المجتمع.

لفت الدكتور أشرف صبحى أن المعسكرات الرياضية "يلا كامب" من المشروعات الناجحة التى لاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ورسالتها رياضية وتوعية وتنمية مهارات ذاتية للشباب المشاركين، وتواصل الوزارة تنفيذه وتعميمه على مختلف المحافظات، مطالباً بإقامة معسكر الأسرة المصرية على غرار معسكرات يلا كامب.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تنفيذ الوزارة لـ "دورى الأسرة المصرية" ومعسكر "بالرياضة .. هختار صحتى" لمواجهة التدخين، يؤكدان أهمية ممارسة الرياضة داخل المجتمع، ودورها الإيجابي على الصحة والتكوين البدنى للإنسان.

من جانبها، كشفت سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة عن أن دورى الأسرة المصرية" يأتى تحت شعار "أسرتنا قد التحدى" بهدف زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، مشيرة أنه يتم تقسيم الأسر المشاركة بالدورى طبقاً للمراحل العمرية للأبناء من ٦ حتى ٨ سنوات، و٩ حتى ١٢ عاماً، و١٣ حتى ١٦ عاماً، وتحصل الأسر الثلاثة الأولى الفائزة (لكل مرحلة) على جوائز مالية قيمة.

ويستهدف المشروع مشاركة عدد (١٠٥٠٠) أسرة من ٢١ محافظة، وسيتم تعميم دورى الأسرة على جميع محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتضمن الدورى مسابقات فى اللياقة البدنية ومسابقة ثقافية.

وفيما يتعلق بمعسكر (بالرياضة .. هختار صحتى) وهو معسكر رياضى مغلق لمدة أسبوع، أوضحت رئيسة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية أنه يتم تنفيذه بهدف الحد من انتشار ظاهرة التدخين المنتشرة بين الشباب والكبار، والتأكيد على الدور الرئيسي للرياضة فى علاج الظواهر السلبية بالمجتمع ، ووضع المدخنين على بداية الطريق للإقلاع عن التدخين من خلال ممارسة الرياضة.

وينفذ المعسكر بالمدينة الشبابية بالاسكندرية بمشاركة ٥٠٠ من الشباب فى المرحلة العمرية من ١٨ الى ٣٥ سنة، ويشتمل المعسكر على الأنشطة، والفعاليات المتنوعة ما بين "جرى ، مشى، تمرينات بشكل يومى صباحاً لمدة أسبوع، ودورى رياضى فى (كرة القدم / الكرة الطائرة / تنس الطاولة)، وندوات توعوية عن أضرار التدخين، وقياسات طبية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للطب الرياضى، وحفلات سمر ، ومسابقات ترويحية، وفي حالة التزام المشارك بالتعليمات طوال فترة المعسكر، يتم الاستعانة به كنموذج إيجابي ومدرب خلال المعسكرات القادمة.

وقامت الوزارة بتنفيذ ثلاثة أفواج ضمن فعاليات معسكر "يلا كامب" فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وجارى تنفيذه الآن فى مدينة سيوة ويتوالى تنفيذ أفواج جديدة على مستوى مختلف المحافظات الفترة المقبلة بما يتضمنه من مسابقات رياضية وأنشطة متنوعة.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون المشترك مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

التعاون يستهدف نشر الثقافة المالية بين أوساط الشباب فى جميع المحافظات

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، ومساعدى الوزير.

عرض الاجتماع مشروع التعاون المزمع تنفيذه بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال نشر الثقافة المالية بين أوساط الشباب على مستوى محافظات الجمهورية فى ضوء إستراتيجية محددة تنفذها الهيئة مع مختلف الوزارات ومنها وزارة الشباب والرياضة.

تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ دورات متخصصة داخل مجمع المعرفة والثقافة المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية؛ لإعداد مدربين من الشباب يكونوا نواه لتنفيذ مجموعات من الدورات التدريبية تتعلق بالثقافة المالية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وجه وزير الشباب والرياضة المعنيين بالإدارات المركزية بالوزارة باتخاذ الخطوات التنفيذية المتعلقة بتحديد أعداد الشباب المستهدف تدريبهم من تلك الدورات، والجدول الزمنى المحدد لها، والإطلاع على المادة العلمية التى يضعها مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدراج ذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

قدم رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة عرضاً موجزاً حول أبرز ما تقدمه كل إدارة، والإمكانيات المتوفرة لديها فى ضوء التعريف بالبرامج والمشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التى تنفذها الوزارة، وتحديد فرص التعاون مع هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم زيارة للمشروعات التنموية بالجلالة بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة من الجامعات وكوادر البرلمان

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، زيارة لخمسون شاب وفتاة من طلاب الجامعات وكوادر شباب البرلمان إلي هضبة ومنتجع الجلالة .

وخلال الزيارة تفقد المشاركون مصانع ومعارض الرخام والجرانيت وتم عرض فيلم تسجيلي يوضح تطور مصانع الرخام والجرانيت التي وصل عددها لخمسة عشر مصنعاً ، بالإضافة إلي زيارة المعالم السياحية بمنتجع الجلالة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي سعي الوزارة الدائم لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تهدف إلي تنمية روح الولاء والانتماء لدي الشباب ، موضحاً ان الزيارة التي نظمتها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تأتي في إطار الزيارات التي تنظمها الوزارة لإطلاع الشباب المصري علي حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة علي أرض الواقع.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

تواصل وزارة الشباب والرياضة تحكيم مجال الموسيقى و الكورال في مسابقة إبداع الموسم العاشر ، وأطلقت الوزارة اسم "محمد القصبجي " على مجال الكورال الجماعي والفردي واسم " جمال سلامة " على مجال الموسيقى الجماعية والفردية .

حيث تتنافس ٢٦ جامعة ومعهد عالي وأكاديمية في هذا المجال على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ،

وتضم لجنة التحكيم المايسترو هاني مهنى و الأستاذ الدكتور عز الدين طه و الفنانة :مروة ناجي.

جدير بالذكر أن مهرجان إبداع الموسم العاشر يتضمن المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا و الأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإجمالي قيمة جوائز تصل إلى 5 مليون جنيه.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

وزير الرياضة خلال حضوره مراسم قرعة دوري مراكز الشباب بالجيزة لكرة القدم :-

- نستهدف فرصاً إقتصادية لمراكز الشباب من خلال الدوري

- أحد أهم مشروعات إكتشاف المواهب الكروية فى مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مراسم إجراء قرعة دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة لمحافظة الجيزة ، بحضور إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، والدكتور المندوه الحسيني رئيس اللجنة الثلاثية لمنطقة الجيزة ،والسادة مديري الإدارات المركزية والفرعية ورؤساء مجالس إدارات المراكز المشاركة بالدوري ومسئولي منطقة الجيزة لكرة القدم.

أشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وشدد الوزير علي ضرورة إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم مما يُدر دخلاً علي هذه المراكز ، وبالتالي إعطاء الفرص الاستثمارية والإقتصادية لها ، مشيراً إلي أن محافظة الجيزة زاخرة بالمواهب الرياضية علي مدار النسخ الماضية ، مطالباً الكشافين والباحثين عن المواهب بمتابعة دوري مراكز الشباب.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته الكبيرة بالطفرة التي تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي ،الشكر للواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة علي الجهود المبذولة لتطوير المجال الرياضي وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تقدم لشباب وأبناء محافظة الجيزة ، كما توجه الوزير بالشكر للسيد المندوه الحسيني علي دعمه وتعاونه مع منظومة دوري مراكز الشباب بالجيزة.

وفي المقابل قال اللواء عبد الرحمن شلش وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، أن محافظة الجيزة تشهد طفرة رياضية كبيرة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدا على أن هذا الدعم امتد أيضاً لتطوير المجالات الثقافية والإبداعية والفنية التي تقدمها مراكز الشباب وخاصةً في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخلل القرعة ، عرض تقديمي عن دوري مراكز الشباب محافظة الجيزة النسخ الماضية ، أعقبها كلمات السادة الحضور ، وفقرة فنية تعبر عن محافظة الجيزة. ثم مراسم القرعة.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

إفتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022، ضمن فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات وحدات الطعام المتنقلة «كافكس 2022» ، في الفترة من 10 الي 12 مارس بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي .

أكد صبحي على إن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما لخدمة الشباب المصري وتوفير فرص عمل لهم ، تساعدهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ، الأمر الذي ينعكس بدوره في النهوض بالمجتمع .

موضحاً أن الوزارة تضع في رؤيتها المستقبلية أحد محاور رؤية مصر 2030 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم توفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال التعاقد مع بنوك لتوفير الدعم المالي للشباب لاطلاق المشروع الخاص بهم .

واضاف وزير الشباب والرياضة، انه قد تم إستحداث محور جديد بالمعرض وهو ما يطلق عليه (Street Food ) ، وذلك من خلال تخصيص مساحة لعرض متكامل لمنظومة عربات وأكشاك الاطعمة والمشروبات ، وهو ما تسعي وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة لنشره على مستوي الجمهورية لتعظيم الفائدة للجميع .