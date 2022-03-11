وزير الرياضة يطلق ماراثونًا رياضيًا بمشاركة 27 ألف فتاة على مستوى الجمهورية احتفالًا باليوم العالمى للمرأة

◄ أشرف صبحى:

- المرأة تمثل الركن الرئيسى فى بناء المجتمع.. وتلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية

- نسعى إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها تقليدًا يوميًا فى حياة الفرد لأدوارها العديدة فى الصحة والتنشئة البدنية

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء الماراثون الرياضى للفتاة والمرأة، الذى تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة.

جاء ذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وبتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، ومشاركة نحو ٢٧ ألفًا من الفتيات والسيدات، بواقع ألف مُشارِكة من كل محافظة، حيث انطلقت فعاليات الماراثون فى نفس التوقيت على صعيد الـ٢٧ محافظة.

ووجّه الدكتور أشرف صبحى التحية والتقدير للمرأة والفتاة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، متمنياً لهن كل الخير والتوفيق فى حياتهن.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحرص على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة انطلاقاً من الدور البنّاء للمرأة داخل المجتمع، وكونها تمثل الركن الرئيسى فى بناء المجتمع، وتلقى كل الدعم والمساندة والتقدير من قِبل القيادة السياسية المصرية"، مشيراً إلى تنفيذ الوزارة مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة على مدار العام مُقدمة خصيصاً للفتاة والمرأة المصرية تتوافق ومتطلباتهن.

وأكد نهج الوزارة فى إقامة الماراثونات الرياضية بشكل دورى، وإحداث حالة عامة من الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء تشجيع الشباب والمواطنين على ممارسة الرياضة، وجعلها تقليدا يوميا فى حياتهم؛ تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن، وتأكيداً على التأثير الإيجابى لممارسة الرياضة على مستوى الحالة الصحية والتنشئة البدنية السليمة للفرد.