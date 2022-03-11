الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب تجاهل البشر.. 80 ألف نوع من نباتات العالم مهدد بالانقراض

النباتات المهددة
النباتات المهددة بالانقراض

كشف الباحثون أن أكثر من 80 ألف نوع من النباتات في جميع أنحاء العالم يواجه الانقراض، حيث أن المواطنين لا يحتاجون إليها.


وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذا يعني أن المجتمعات النباتية في المستقبل ستكون أكثر تجانسًا بشكل كبير من تلك الموجودة اليوم، وفقًا للورقة البحثية التي نُشرت في مجلة بلانيت بيبول.


وقالت الصحيفة إن النتائج التي ترسم صورة صارخة للتهديد الذي يتعرض له التنوع البيولوجي تغطي أقل من 30% من جميع أنواع النباتات المعروفة، وبالتالي فهي بمثابة "دعوة للاستيقاظ"، كما يقول الباحثون، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا المجال.


وأوضح جون كريس، أمين علم النبات الفخري في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان والمؤلف الرئيسي للورقة: "لقد بدأنا بالفعل في تحديد ما سيخرجه من عنق الزجاجة في الأنثروبوسين ، من حيث الأرقام". 


وتابع: "إنه ليس المستقبل، إنه يحدث الان وأعتقد أن هذا جزء من دعوة الاستيقاظ التي نحاول تقديمها هنا، إنه شيء قد نتمكن من إبطائه قليلاً ، لكنه يحدث".


وأكدت الصحيفة، أن الباحثين في معهد سميثسونيان شرعوا في تصنيف أنواع النباتات التي تأثرت بشكل دقيق بالبشر منذ بداية عصر الأنثروبوسين - العصر الجيولوجي الذي تميز بتأثير بشري عميق على الأرض، حيث كان البشر مسئولين عن الاحتباس الحراري وإزالة الغابات و النتائج السلبية الأخرى للتصنيع.

 

وأكدت الصحيفة أن العلماء قاموا بتحليل بيانات عن 86592 نوعًا من النباتات الوعائية، وجمعوا المعلومات من قواعد البيانات الدولية حول الاستخدامات المختلفة لهذه النباتات، سواء كانت محاصيل مهمة اقتصاديًا للبشر، أو أنواع نباتات الأعشاب الغازية، أو الأنواع المهددة بالانقراض التي تحتاج إلى الحماية أو الأنواع النادرة، التي تشارك في التجارة غير المشروعة، على سبيل المثال.


وتابعت أن من تلك المعلومات، أنشأوا تصنيفًا لكيفية عمل النباتات وسيرها في المستقبل، ووصفوا ثماني فئات متميزة، واستنتجوا أن العديد من أنواع النباتات ستدفع إلى الانقراض بسبب النشاط البشري على الأرض، بدلاً من المساعدة على الحفاظ عليها.

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