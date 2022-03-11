رياضة بنى سويف تنظم ماراثون مشى ضمن احتفالات اليوم العالمى للمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة في بني سويف، اليوم، ماراثون مشى، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة مارس 2022، بحضور مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وخالد حنفي مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومحمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود رضوان مدير مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة.

وانطلق الماراثون بمقر مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، والدكتورة غادة جمال، مدير عام القاعدة الشعبية.

وشارك في فعاليات الماراثون- الذي يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، وافتتحه الوزير الدكتور أشرف صبحي عبر «الفيديو كونفرانس»- الفتيات المشاركات في مشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتشمل المشروع القومى للمرأة، الرياضة من أجل التنمية، اللقاءات الشاطئية، ألف بنت ألف حلم خارج وداخل مركز الشباب.

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