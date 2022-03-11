الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رياضة بنى سويف تنظم ماراثون مشى ضمن احتفالات اليوم العالمى للمرأة

الماراثون
الماراثون

نظمت مديرية الشباب والرياضة في بني سويف، اليوم، ماراثون مشى، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة مارس 2022، بحضور مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وخالد حنفي مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومحمد عبدالتواب مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود رضوان مدير مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة.

bd2e9a64-a4aa-489a-9d40-6dbc54799567

وانطلق الماراثون بمقر مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، والدكتورة غادة جمال، مدير عام القاعدة الشعبية.

221467f7-89f9-4991-a1fa-b95bccce9a06

وشارك في فعاليات الماراثون- الذي يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، وافتتحه الوزير الدكتور أشرف صبحي عبر «الفيديو كونفرانس»- الفتيات المشاركات في مشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتشمل المشروع القومى للمرأة، الرياضة من أجل التنمية، اللقاءات الشاطئية، ألف بنت ألف حلم خارج وداخل مركز الشباب.

877c9477-7900-4012-82bc-030d6c838537

1f54158a-8385-4f43-be6a-abc50538bf00
1f54158a-8385-4f43-be6a-abc50538bf00
003f4f92-3fc0-4ce5-9f01-c047144b3002
003f4f92-3fc0-4ce5-9f01-c047144b3002
6a12f040-57f5-433d-80fa-c822c6344dd0
6a12f040-57f5-433d-80fa-c822c6344dd0
12a2e547-5542-465a-8151-add924d9fb01
12a2e547-5542-465a-8151-add924d9fb01
الشباب والرياضة بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم العالمي للمرأة الفيديو كونفرانس الإدارة المركزية للتنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

«الاتصالات» توقع اتفاق تعاون لمنح الماجستير في تحليل الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية