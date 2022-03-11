خطوة «فيسبوك» ضد الروس تثير ردود فعل دولية

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، "فيسبوك سابقا"، أنها ستسمح لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام" في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الجنود الروس، وذلك بحسب وثائق داخلية للشركة.

وتعتزم شركة فيسبوك تخفيف قواعدها بشأن الدعوات للعنف، في استثناء جزئي عندما يكون الهدف المقترح هو القوات الروسية في أوكرانيا.

واستشهد متحدث باسم ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بعبارة "الموت للغزاة الروس" في وقت متأخر أمس الخميس.

وغرد المتحدث باسم شركة "ميتا": "لا نزال لن نسمح بدعوات موثوقة بالعنف ضد المدنيين الروس".

وأعلنت الشركة أنها قررت استثناء الخطاب المناهض للروس في أوكرانيا من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، لافتا إلى أنه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

من جانبه، قال آندي ستون، المسؤول عن الاتصالات في "ميتا"، إنه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل "الموت للغزاة الروس"، مضيفا أن "فيسبوك" لن تسمح بالمقابل بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس.

وأثار موقف فيسبوك غضب روسيا، وتوالت ردود الفعل الروسية على قرار فيسبوك، وترصد "الدستور" من خلال السطور التالية أبرز ردود الفعل الروسية والدولية:

الكرملين: سنتخذ الإجراءات الحاسمة إذا لم تمنع فيسبوك دعوات العنف..

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة إذا لم يمنع فيسبوك وإنستجرام، التابعان لشركة Meta، دعوات العنف ضد الروس، بما في ذلك العسكريون.

وتعليقا على خبر يفيد بوجود خطط لدى Meta، للقيام بذلك، قال بيسكوف "هذه معلومات تحتاج حقا إلى تأكيد ودراسة بشكل دقيق جدا، أنا متأكد من أن الهيئات الروسية ذات العلاقة ستتابع الموضوع وإذا كان الأمر كذلك، فيجب فرض أشد الإجراءات لوقف نشاط هذه الشركة".

الدوما الروسى: يتعين على الادعاء العام النظر فى خطوة فيسبوك..

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه يتعين على الادعاء العام في روسيا النظر في هذه الخطوة من فيسبوك، حسب وكالة أنباء «تاس» الروسية.

يشار إلى أنه تم حجب فيسبوك في روسيا ولكن خدمات "ميتا" الأخرى مثل "واتس آب وإنستجرام" لا تزال تعمل في البلاد.

برلمانى روسي يطالب بحظر أنشطة فيسبوك وإنستجرام..

دعا قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إلى حظر أنشطة منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام"، على خلفية السماح لمستخدميها بنشر دعوات للعنف تجاه المواطنين الروس.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم، "لقد سقطت الأقنعة، لم تكن هذه المنصات محايدة أبدا، مضيفا أن هذا أمر سيئ في حد ذاته، لأنه يقضي على فكرة الشبكات الاجتماعية الحرة، ولكن رفع القيود الحالية على الدعوات إلى العنف أمر غير أخلاقي وإجرامي".

وتابع كوساتشيف: "أنا أعتبر أنه من الصواب حظر هذه المنصات في روسيا، أنا مندهش من أن هذا الحظر ما زال غير ساري المفعول".

السلطات الروسية تفتح تحقيقا ضد فيسبوك..

أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق ضد فيسبوك بعد السماح بالتحريض ضد روسيا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

‏وطلب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك متطرفة وحظر كل أنشطتها.

‏فيما افادت سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن لجنة روسية ستفتح تحقيقا حول الإجراءات التي اتخذتها شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك ضد روسيا.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطوة فيسبوك..

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء نبأ سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث تروسيل، فى تصريحات صحفية من جنيف، إن المفوضية ستثير الأمر مع الشركة.

وتابعت المسؤولة الأممية "هذه قضية معقدة للغاية، لكنها تثير بعض المخاوف فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وتعتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حثها على الانتباه إلى الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدثه التغيير في سياسة ميتا.