الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أثار جدلا واسعا».. مشاهد من حفل زفاف البلوجر أحلام عادل

أحلام وزوجها
أحلام وزوجها

أثار حفل زفاف البلوجر أحلام عادل على مدار الساعات الماضية جدلا واسعًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عنها تارة وعن إطلالتها تارة أخرى، فيما حاول البعض التحدث عن أحلام عادل في بدايتها حيث كانت منتقبة واشتهرت بصوتها فقط، وعقب ذلك تخلت عن النقاب وظهرت للفتيات بوجهها وحصدت ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

"بكاء أحلام" 

دخلت أحلام عادل في نوبة من البكاء شديدة، بسبب تقديم أحد المتابعات صورة لوالدها الراحل في حفل الزفاف، ما أثر فيها بشكل كبير، حيث سبق وأن تحدثت خلال عدد من الفيديوهات انها كانت تتمنى لو أن والدها موجود ويحضر زفافها.

"الظهور باطلالتين" 

ظهرت أحلام عادل بإطلالتين مختلفتين في حفل زفافها، حيث ظهرت بفستان مرصع بالفضة وطرحة طويلة أثارت هذه الإطلالة إعجاب الفتيات. 

"التخلي عن الحجاب" 

جملة من الانتقادات تعرضت لها احلام عادل في حفل زفافها بسبب التخلي عن الحجاب، ما أدى إلى اشتعال الأمر على جروبات الفتيات واللاتي انتقدن إطلالة احلام معبرين عن غضبهم من خلعها الحجاب في ليلة الزفاف ومعتبرين إياها قدوة لباقي الفتيات باعتبارها انفلونسر شهيرة. 

"بادي أسفل الفستان"

انتقد آخرون مهتمون بالموضة ارتداء احلام بادي أسفل الفستان الثاني لها في حفل الزفاف، الأمر الذي جعلها تبدو بمظهر عكس المتوقع والذي اثار استياء عدد كبير من الفتيات الذين قالوا إنه كان بإمكانها الاستعانة بأحد مصممي الازياء منعا للظهور بهذه الإطلالة. 

جدير بالذكر أن البلوجر أحلام عادل بدأت الفيديوهات الخاصة بها على السوشيال ميديا كمبتدئة بالنقاب بالسخرية من المذاكرة ثم تخلت عن النقاب واستكملت فيديوهات على التواصل الاجتماعي وزاد عدد متابعيها بشكل ملحوظ ما جعلها من اشهر الانفلونسر على الساحة، كما حضضر زفافها عدد كبير من البلوجرز . 

صورة صور عرض ملايين حفل زفاف انتقادات فيديو

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وائل لطفي

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