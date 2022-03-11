«مشرفة انتخابات المهندسين» : لا تجاوزات في العملية الانتخابية حتى الآن

قال المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بداية اليوم، مؤكداً على أنه لم يتم رصد أي تجاوزات داخل حتى الآن، خاصة وأن عدد المشاركين أقل من الجمعة الماضية.

فيما أوضح المستشار محمد عبد الجليل، نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين، أن تغيير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقاهرة المستشار جمال قابيل، أمر إداري يرجع لتنظيم العملية الانتخابية من جانب هيئة النيابة الإدارية.

وزراء الري والإنتاج الحربي والنقل يشاركون في انتخابات نقابة المهندسين

وشارك منذ قليل 3 وزراء حاليين في انتخابات نقابة المهندسين، هم وزير الري محمد عبد العاطي، ووزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

كما حضر منذ قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وذلك للإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهندسين التي تتم اليوم.

وكان في استقبالهم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمرشح لذات المنصب.

وفتحت صباح اليوم، مراكز الاقتراع أبوابها أمام جموع المهندسين في كل محافظات مصر لحسم جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

وتجرى الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن يتواصل الاقتراع من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

ووجهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، المقرر عقدها اليوم الجمعة، بدءًا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وتجرى الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، وذلك على منصب النقيب العام للمهندسين في دورة 2022- 2026.

وأكد المهندس هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية،

وبلع عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوت بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتا بنسبة 24%.