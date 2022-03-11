13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط "13292" قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.