الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 30 طن صابون سائل ومنظفات وطن أرز مجهولة المصدر بالبحيرة

الحملة
الحملة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على  تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات و الثلاجات و المصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

و قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز "ادكو - كوم حمادة - الدلنجات - وادى النطرون " أسفرت عن التالى، ضبط مجزر دواجن بداخله ١٥٠٠ كجم هياكل ومفروم دواجن مخالفة للمواصفات ،و مصنع منظفات بدون ترخيص  وتم التحفظ على" ١٦٥ كرتونه منظفات مجهولة المصدر و ٣٠ طن صابون سائل ومنظفات معده للتعبئه و٣٠ شيكارة مواد خام مجهولة المصدر"،و  طن أرز مجهولة المصدر. 

 كما تم ضبط ٩ شكاير سماد مدعم خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، وكمية من المبيدات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، و٧ أطباق سجق ولحوم مفرومة ومجمدة مجهولة المصدر،و ٥٥٠ بطاقة تموين تم ضبطها والتحفظ عليها لدى ٢ تاجر تمويني . 

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر مبيعات وهمية بإجمالى كمية قدرها ١٣٢٠٠ رغيف خبز  بلدى مدعم ،ومحضرين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمقدار من ٨ الى ٩ جرام فى الرغيف الواحد ،ومحضرين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن العمل والإنتاج بدون إذن رسمى ،و محضر عدم نظافة أدوات  العجين بأحد المخابز .

كما تم المرور على مركز ومدينة الدلنجات تم ضبط: ٨٠ شيكارة ارز ابيض مجهولة المصدر، وتم تحرير محضرين عرض لحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث،و تحرير ٩ محاضر عدم إعلان عن أسعار لانشطة تجارية مختلفة

وتم المرور على مركز ومدينة كوم حمادة تم ضبط ٨٥ كجم زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي سبق استخدامه و تم ضبطه قبل طرحه في الأسواق بغرض استخدامه مرة آخرى، وتم تحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص،و٣ محاضر غلق لتجار تموينين لغلقهم المحل أثناء المواعيد العمل الرسمية،و٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين وزارة الزراعة وادى النطرون محافظ البحيرة كوم حمادة التجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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