الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية من زيت طعام مستعمل محمل على سيارة بحملات تموينية في الشرقية

زيت طعام
زيت طعام

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية علي الأنشطة التجارية بنطاق المركز و اثناء المرور تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من الزيت المستعمل "زيت طعام" وتم ضبط كمية مقدارها 229 لتر وتم تسليم السائق والسيارة إلى مركز شرطة كفر صقر وتم تحرير المحضر رقم 3453 جنح كفر صقر ضد المتهم لحيازتة زيت طعام مستعمل بغرض إعادة الاستخدام مرة اخرى .

محافظ الشرقية ممدوح غراب الحملات الرقابية الاسواق الاشتراطات الصحية

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وائل لطفي

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