إصابة شابين في حادث مروري على طريق المريوطية بالجيزة

أصيب شابان في حادث انقلاب دراجة بخارية يستقلانها بطريق المريوطية في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شابين نتيجة انقلاب دراجة بخارية يستقلانها.

تم استدعاء سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.