الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. تعرف على جديد الجزء السادس من الكبير أوي

مكي
مكي

أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني 2022، بمشاركة 14 عمل درامي تنوعا فيما بينهما ليجسد أغلب أشكال الدراما التي يحبها الجمهور ويبحث عنها. 

ومن ضمن الأعمال المحببة للجمهور المصري والعربي، هو عودة مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكي، وذلك في موسمة السادس، وهو الأمر الذي بحث عنه الجمهور كثيرا خلال الفترة السابقة بعدما استطاع مكي بعمله الدرامي أن يحقق حالة نجاح كبيرة للغاية، وهو ما يجعل ملايين المشاهدين في انتظار متابعته في رمضان. 

العمل يحمل العديد من التغيرات والتي يحاول مكي أن يجعلها مفاجأة لجمهوره، فمن المفاجآت مشاركه الفنانه رحمه أحمد، وذلك في غياب شخصية هدية زوجته التي قدمتها النجمة دنيا سمير غانم، وهو من أول التغيرات في العمل، كما سيشهد العمل تطورات على مستوى تفكير شخصياته الأساسية حيث سيظهر جوني بدور تكنولوجي مغاير حيث سيلعب دور بلوجر مشهور علي السوشيال ميديا في المزاريطة، ويعود حزلقوم إلى أشقائه بعد سفره المعتاد لكن سيعود بمشاكل يسعى لحلها مع اخواته.

من جانب آخر يقع الكبير في مشكلة تربية نجليه خاصة مع غياب هدية ليعمل على البحث عن بديله ويعمل على الزواج من جديد. 

المسلسل سيكون من بطولة كلا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، رحمة أحمد، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

وأعلنت قناة ON عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري ضمن الماراثون الرمضاني لمسلسلات رمضان 2022، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON"، كما يعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

دنيا سمير غانم بيومي فؤاد مسلسلات رمضان السوشيال ميديا مسلسل الكبير أوي سمير غانم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

ظنا أنه «حرامي» فأمطراه بالرصاص.. مقتل سائق «توك توك» في أسيوط

ضبط كمية من زيت طعام مستعمل محمل على سيارة بحملات تموينية في الشرقية

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في منيا القمح بالشرقية

عصابة نسائية.. 3 فتيات من الهنجرانية في تشكيل لسرقة المواطنين بشوارع العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية