مسلسلات رمضان 2022.. تعرف على جديد الجزء السادس من الكبير أوي

أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني 2022، بمشاركة 14 عمل درامي تنوعا فيما بينهما ليجسد أغلب أشكال الدراما التي يحبها الجمهور ويبحث عنها.

ومن ضمن الأعمال المحببة للجمهور المصري والعربي، هو عودة مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكي، وذلك في موسمة السادس، وهو الأمر الذي بحث عنه الجمهور كثيرا خلال الفترة السابقة بعدما استطاع مكي بعمله الدرامي أن يحقق حالة نجاح كبيرة للغاية، وهو ما يجعل ملايين المشاهدين في انتظار متابعته في رمضان.

العمل يحمل العديد من التغيرات والتي يحاول مكي أن يجعلها مفاجأة لجمهوره، فمن المفاجآت مشاركه الفنانه رحمه أحمد، وذلك في غياب شخصية هدية زوجته التي قدمتها النجمة دنيا سمير غانم، وهو من أول التغيرات في العمل، كما سيشهد العمل تطورات على مستوى تفكير شخصياته الأساسية حيث سيظهر جوني بدور تكنولوجي مغاير حيث سيلعب دور بلوجر مشهور علي السوشيال ميديا في المزاريطة، ويعود حزلقوم إلى أشقائه بعد سفره المعتاد لكن سيعود بمشاكل يسعى لحلها مع اخواته.

من جانب آخر يقع الكبير في مشكلة تربية نجليه خاصة مع غياب هدية ليعمل على البحث عن بديله ويعمل على الزواج من جديد.

المسلسل سيكون من بطولة كلا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، رحمة أحمد، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

وأعلنت قناة ON عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري ضمن الماراثون الرمضاني لمسلسلات رمضان 2022، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON"، كما يعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".