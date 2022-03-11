الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تموين الإٍسماعيلية»: لا زيادة في الأسعار وحملات مكثفة لمواجهة الغلاء

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية مع الزميل مصطفى دياب الدستور

قال حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إن أسعار السلع الغذائية ثابتة ولم ترتفع حتى الآن، مشيراً إلى أنها متوفرة لكن جشع التجار ومحاولتهم تخزينها أدى إلى زيادة الأسعار.

وأضاف وكيل تموين الإسماعيلية في تصريحات لـ«الدستور» أن المديرية تعمل على مواجهة جشع التجار بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالمحافظات في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

حامد إبراهم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية مع الزميل مصطفى دياب الدستور

وأضاف أن مديرية التموين تشن حملاتها في كافة أنحاء المحافظة من قرى ومدن، من خلال جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، ومباحث التموين ومديرية الصحة، لمنع أي محاولات لاحتكار السلع، أو زيادة سعرها، ومنع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار، مشيراً إلى أنه يتم مصادرة أي كميات من السلع يتم ضبطها لدى التجار المخالفين.

حامد إبراهم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية مع الزميل مصطفى دياب الدستور

وناشد حامد إبراهيم، المواطنين بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية بالابلاغ عن أي مخازن لاحتكار السلع أو منع بيعها، وكذلك رفع الأسعار، مشيراً أن مديرية التموين والأجهزة الرقابية ستتحرك على الفور عقب وصول البلاغات.

حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية مع الزميل مصطفى دياب الدستور

 

حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية مع الزميل مصطفى دياب الدستور
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