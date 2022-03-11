ما هو اتجاه اللياقة 12-3-30 على «تيك توك»؟.. وهذه فوائده لصحة القلب

ينتشر اتجاه اللياقة البدنية 12-3-30 حاليًا على تيك توك، والذي حقق أكثر من 64 مليون مشاهدة.

ووفقا لموقع «مترو» تشرح جوانا داس، خبيرة اللياقة البدنية في Curves: «تم ضبط انحدار جهاز المشي على 12%، والسرعة 3 ميل في الساعة، وبعد ذلك يمكنك المشي لمدة 30 دقيقة».



تقول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، لورين جيرالدو التي ابتكرت هذا التمرين أنه لا يجب عليك التمسك بمقابض جهاز المشي لمدة 30 دقيقة كاملة، كما يجب أن تتضمن أيضًا خمس دقائق من الإحماء والتهدئة دون أي ميل قبل و بعد التمرين لمدة 30 دقيقة.

هل هي فعالة؟

تقول جوانا إنه على الرغم من أن الانحدار بنسبة 12% يمثل تحديًا كبيرًا، فإن سرعة التمرين التي تبلغ 3 أميال في الساعة تعني أنه يمكن الوصول إليها بسهولة.

وتضيف: «أحد الأسباب التي تجعل هذا التمرين فعّالًا للغاية هو مدى سهولة ذلك».



توصي جوانا بتجربة 12-3-30 مرتين في الأسبوع، وتضيف: «يجب أن تسمح لجسمك بالراحة والتعافي مرتين في الأسبوع، يجب أن يشتمل تمرين الجسم الكلي لمدة 30 دقيقة على تمارين القوة للجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم، وحركات القلب، وتمارين الإطالة».



لماذا يعد التمرين 12-3-30 اختيارًا فعالا؟



صحة القلب

تشدد جوانا على أن هذا التمرين بالذات يعد أمرًا رائعًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

تقول: '12 -3-30 هو تمرين رائع للقلب منخفض التأثير لا بد أن يرفع معدل ضربات قلبك وأنت تمشي بسرعة على المنحدر.

تتطلب المنحدرات أن تعمل عضلات المؤخرة والظهر والساق بجدية أكبر للتغلب على الجاذبية، نتيجة لذلك، سوف ينبض قلبك بشكل أسرع من أجل تلبية متطلبات هذا الجهد العضلي.



يحرق السعرات الحرارية

ستحرق الكثير من السعرات الحرارية أثناء هذا التمرين بسبب الانحدار الحاد، إذا كان وزنك زائدًا حول منطقة الخصر، فإن القيام بهذا التمرين قد يؤدي إلى فقدان الدهون بدءًا من المناطق التي تحمل فيها كميات زائدة أكثر.

نشاط ذو تأثير أقل

سيكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من إصابات، أو أولئك الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بكثافة أعلى، لكنهم ما زالوا يرغبون في ممارسة الرياضة.