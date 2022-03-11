الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ترشيح «إلينا تعرف» لـ«كلاوديا بينيرو» فى القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2022

الكاتبة الأرجنتينية
الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو

ترشحت رواية الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو «إلينا تعرف» في القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية 2022. 

وسبق لدار العربي للنشر والتوزيع تقديم واكتشاف الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو عام ٢٠١٥ وقدمتها للقارئ العربي بعد أن ترجمت بعضًا من أعمالها.

تعد رواية "إلينا تعرف" حكاية فريدة تجمع بين خيال الجريمة والحكايات الأخلاقية بحثًا عن الحرية الفردية. بعد العثور على ريتا ميتة في برج الجرس بالكنيسة التي اعتادت حضورها، يُغلق التحقيق الرسمي في الحادث بسرعة. والدتها المريضة هي الشخص الوحيد الذي ما زال مصممًا على العثور على الجاني. تؤرخ الرواية رحلة صعبة عبر ضواحي المدينة، وتكشف أسرار شخصياتها والجوانب الخفية للسلطوية والنفاق في مجتمعنا.

الكاتبة الأرجنتينية كلاوديا بينيرو العربى للنشر والتوزيع جائزة البوكر الانجليزية رواية إلينا تعرف رواية كلي لك

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