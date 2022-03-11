الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: دورات تدريبية على النظام الإلكترونى الجديد للانتخابات النقابية العمالية

دورات تدريبية بمديريات
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية التحضيرية لإجراء الانتخابات العمالية للمنظمات النقابية للدورة النقابية 2022- 2026، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز لهذه الانتخابات من خلال فريق عمل على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة، مشيرا إلى أن مركز المعلومات بالمديرية بدأ في تدريب العاملين على تلك الإجراءات، وذلك بإعداد دورة تدريبية الزملاء المرشحين لإدارة العملية الانتخابية، وذلك لعرض جميع المقترحات المتاحة للترتيب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات، وكذلك لعرض محتويات النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده خصيصا للانتخابات النقابية.

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وقد قام بالتدريب والشرح المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات، حيث تضمن التدريب نظرة عامة على مراحل الانتخابات النقابية، وكيفية تحديث بيانات اللجنة النقابية وأعضائها، فضلا عن تسجيل الانتخابات والمشروع الانتخابي، وبيانات المرشحين والطعون، وكيفية إجراء عملية التمثيل الانتخابي النسبي، وعرض التقارير المتاحة بالتطبيق.

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وأكد مدير المديرية أنه سيستمر التدريب خلال الفترة القادمة، وحتى موعد الانتخابات من خلال إجراء محاكاة لعملية الانتخابات على النظام والغرض منها اختبار مخرجات النظام التدريب العملي للزملاء على التطبيق.

مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الانتخابات العمالية وزير القوى العاملة محمد سعفان دورة تدريبية اللجنة النقابية

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