ضبط 184 طربة حشيش بالإسكندرية ومطروح

نجح رجال الأمن في ضبط 184 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (الإسكندرية- مطروح)، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسمي شرطة (ثان العامرية- مطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كجم- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

مديرية أمن مطروح

ضبط (84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كجم- مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫300٫000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.