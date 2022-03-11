الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جامعة قناة السويس تطلق «اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال» 14 مارس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

تنظم جامعة قناة السويس برنامج «اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال في مصر» الذي ينفذه قطاع الدراسات العليا والبحوث يوم الإثنين ١٤ مارس بقاعة الاحتفالات الكبرى، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

ووجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدعوة إلى الطلاب الموهوبين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للمشاركة في فاعليات البرنامج.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار المجلس الأعلى للجامعات، بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والمُبتكرين، في كافة الجامعات.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن خطة برامج عام ٢٠٢٢ لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين؛ لذا لابد أن تستثمر الجامعة تلك الفرصة لعرض ابتكاراتها والسعي إلى تنفيذها على أرض الواقع.

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