الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها إن هناك نشاطا للرياح بشكل شديد على سواحل الإسكندرية وكفرالشيخ، بالإضافة للسواحل الشمالية الشرقية مثل بورسعيد ودمياط وشمال سيناء، وتصحبها أحيانًا هبّات عاصفية في وقت الظهيرة من يوم الجمعة، بينما تكون أقل حدة على باقي السواحل وشمال الدلتا، بينما باقي مناطق الجمهورية تنشط الرياح بشكل قوي أحيانًا خلال نفس الفترات ولكنها تيارات شمالية غربية نظيفة لا تحمل معها أي رمال أو شوائب عالقة في طبقات الجو، وتأثيرها الأكبر هو زيادة الشعور بشدة برودة الطقس فقط، قد تثير معها الغبار والأتربة أثناء نشاطها فقط في نطاق المنطقة وحسب جودة المكان.

وتتهيأ فرص الأمطار بشكل عشوائي حتى صباح الجمعة على طول خط سواحل البحر المتوسط بشكل غير مؤثر على الحركة، لأنها على مناطق قليلة ولفترات وجيزة من إجمالي اليوم ومع يوم السبت تتهيأ على أماكن قليلة من ساحل مطروح دون تأثير

- درجات الحرارة

 • حالة الطقس الجمعة 11 مارس 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 16.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

• حالة الطقس السبت 12 مارس 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى  11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

• حالة الطقس  الأحد 12 مارس 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

الحرارة ارصاد درجات الطقس حالة الطقس

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رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

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