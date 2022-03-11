الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شيكات مضروبة» حيلة شركة مزيفة للنصب في 2.8 مليون بحلوان

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين من أصحاب الشركات والاستيلاء على بضائعهم بمنطقة حلوان.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من  أحد مسئولى إحدى الشركات لمواد التعبئة والتغليف الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قبل (3) أشخاص والاستيلاء منها على كمية من البضائع "منتجات مصنعة من الفويل تستخدم فى تعبئة المواد الغذائية" تقدر قيمتها بـ (2,800,000) من مخزن الشركة الكائن بدائرة القسم عقب إيهامهم بأنهم أصحاب إحدى الشركات للتوريدات ومقرها دائرة القسم وقيامهم بدفع مبلغ مالى من قيمة تلك البضائع وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى، إلا أنه اكتشف تعرض الشركة لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين "لهما معلومات جنائية" وشخص ثالث، وجميعهم مقيمون بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من أصحاب الشركات عقب إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة – 2 دفتر شيكات – 3 بطاقات فيزا كارد – أوراق وعقود للشركة الوهمية – 1 طن أكياس بلاستيك، كما أقروا بتصرفهم في البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الإلكترونية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين واتهمهم بالنصب عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 أيام النصب والاحتيال المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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